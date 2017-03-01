به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه امور اجتماعی و فرهنگی افزود: متاسفانه تکدی گری در استان زنجان یک معضل است و دستگاههای ذیربط باید همکاری لازم برای جمع آوری متکدیان را داشته باشند.

وی اظهار کرد: از سال ۹۳ جمع آوری متکدیان در استان به جد شروع شده است و در همین سال ۲۶۳ متکدی، سال گذشته ۵۲۴ و در هشت ماهه سال ۹۵ هم ۲۰۰ متکدی در استان زنجان جمع آوری شدند که بیشترین متکدیان در سه شهرستان ابهر، خرمدره و قیدار بوده است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: از این تعداد متکدی ۳۶ متکدی ثابت هستند که ۱۴ نفر زن و ۲۲ نفر مرد می باشد.

سلطانی تاکید کرد: سن متکدیان که در استان زنجان اقدام به تکدی گری می کنند ۳۱ تا ۳۵ و ۶۱ تا ۶۵ هستند و بیشتر این متکدیان غیر بومی هستند.

وی افزود: ریشه کنی تکدی گری در استان زنجان نیاز مند همکاری دستگاههایی همچون شهرداری، بهزیستی است و در این میان باید مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه به ایام نوروز نزدیک می شویم باید جمع آوری متکدیان به صورت جد در دستور کار قرار گیرد چرا که این افراد وجه شهر را زشت و نا زیبا می کنند.

سلطانی افزود: وجود این متکدیان در استان باعث ایجاد معضلات و مشکلاتی می شود.