بارش پراکنده باران و برف در استان کرمانشاه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: براساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، موج اول از سامانه ای ناپایدار، طی روزهای پنجشنبه (فردا) و جمعه جو استان را متاثر خواهد کرد.

وی افزود: این سامانه ضمن تعدیل دمای هوا، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی احتمالاً همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کردک شرایط ناپایدار، طی ساعاتی از عصر پنج شنبه تا اوایل روز جمعه و در نواحی شمال و شمالغرب (اورامانات) نمود بیشتری داشته بارش ممکن است در این نواحی موقتا به شکل برف نیز دیده شود اما با این وجود بارندگی در سایر نقاط استان چندان چشمگیر نخواهد بود.

وی گفت: در ضمن وزش باد -که در بعضی ساعات از روز پنجشنبه و در نواحی مرزی نسبتاً شدید پیش بینی می شود- بتدریج هوای استان را بخصوص در نواحی یاد شده، غبارآلود خواهد کرد.

خسروی خاطرنشان کرد: موج دوم سامانه ناپایدار، از بعدازظهر شنبه تا اواخر روز یکشنبه، جو منطقه را تحت تاثیر گرفته مجدد باعث بارش هایی گاهی همراه با رعدوبرق، در سطح استان می شود.