مجوز دو کاریابی غیر دولتی بین المللی در البرز صادر شد

زهره حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: با افزایش شمار کارجویان استان و تقاضا برای کار در سایر کشورها ضرورت ایجاد دفتر کاریابی غیردولتی بین المللی در استان احساس شد.

وی افزود: به همین منظور پس از بررسی درخواست های متقاضیان برای تاسیس این نوع کاریابی ها در مراجع ذیصلاح و پیگیری های مسئولان حوزه اشتغال این اداره کل و پس از طی مراحل لازم برای صدور مجوزهای لازم از سوی وزارت متبوع، این دو کاریابی غیر دولتی بین المللی در استان البرز مشغول بکار شده اند.

حجازی با اشاره به این که وظیفه کاریابی بین المللی اعزام افراد به خارج از کشور و جذب نیروهای خارجی برای کار در داخل کشور است، گفت: این موسسات فرصت‌های قابل توجهی را برای کارجویان و متخصصان علاقمند به کار در خارج از کشور فراهم می‌کند و در این راستا تلاش می شود از طریق معرفی نیروهای توانمند و متخصص به این نوع کاریابی ها، بخشی از نیروی جویای کار در استان در بازارهایی غیر از بازار کار داخلی مشغول به کار شوند.

مدیر امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز خاطرنشان کرد: در کاریابی بین المللی اعزام نیروی کار و دارای مهارت به خارج از کشور و بالعکس را خواهیم داشت.

وی با اعلام اینکه هدف بر این است که اعزام نیروهای کار به خارج منجر به مهاجرت نشود، گفت: بالاترین اولویت در بحث اعزام نیروی کار به خارج مهارت آموزی کارجویان در حوزه های مختلف تخصصی اشتغال است.

حجازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی در استان البرز فعال هستند و در این راستا اداره کل نیز با توجه به نیاز استان برای اولین بار این دو کاریابی غیر دولتی بین الملی را در کنار کاریابی های داخلی استان تاسیس کرد.