گردهمایی بانوان در فیزیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان، دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

ارائه آماری وضعیت کمی و کیفی مشارکت بانوان در فیزیک ایران، بحث چگونگی ارتقای سطح علمی و توانمندی های بانوان فیزیک پیشه در کلیه سطوح علمی-آموزشی و پژوهشی، تبیین موانع در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری، استفاده از توانمندی های بانوان فیزیک پیشه در تدوین کتب و برنامه های آموزش فیزیک و معرفی بانوان برجسته و موفق فیزیک ایران، از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی عنوان شده است.

در این گردهمایی محققان و اساتید برجسته بانو همچون دکتر ایرجی زاد (استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر منیژه رهبر (استاد دانشگاه تهران) و دکتر پورقاضی (استاد دانشگاه اصفهان) سخنرانی خواهند کرد.

علاقه مندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام در گردهمایی و ارسال مقاله تا ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ فرصت دارند تا به سایت http://www.psi.ir/?women۹۵ مراجعه کنند. نخستین گردهمایی بانوان در فیزیک، آذرماه ۱۳۹۳ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.