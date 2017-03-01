۴۸۶میلیارد ریال کمک بلاعوض به مددجویان کمیته امدادمرکزی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عدالت بهرامی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: هم اکنون ۴۴هزار و ۸۰۰خانوار با جمعیتی بالغ بر ۸۱هزار و ۸۱۶نفر از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره)استان مرکزی بهره مند می شوند.

وی افزود: بخشی از مددجویان تحت پوشش این نهاد با حمایت های کمیته امداد در راستای ایجاد اشتغال و دست یافتن به خودکفایی، از چرخه حمایتی خارج شده اند اما با شرایطی که در جامعه وجود دارد، هر ساله ورودی ها به مراتب بیش از خروجی ها است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی ادامه داد: هر ساله ۱۰درصد از مددجویان کمیته امداد به توانمندی و خودکفایی می رسند و در این رابطه هم با حضور مسئولین کشوری جشن خودکفایی در استان برگزار می شود.

بهرامی با اشاره به اینکه اعتبارات مالی این نهاد از چهار منبع دفتر مقام معظم رهبری، اعتبارات دولتی در قالب لایحه بودجه، کمک های مجتمع های اقتصادی کمیته امداد و کمک های مردمی و خیران تامین می شود، تصریح کرد: طی یازده ماه سال جاری مبلغ ۷۰۸میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در قالب کمک های حمایتی به صورت بلاعوض و قرض الحسنه در استان به مددجویان کمیته امداد و خانواده هایشان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از این رقم در بخش بلاعوض مبلغ ۴۸۶ میلیارد و ۹۲۸ هزار و ۲۹۵ هزار ریال در فصل های هزینه درمانی، مسکن، ازدواج و... اعطا شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین ۲۲۱میلیارد و ۷۳۲میلیون و ۱۷۸ هزار ریال به صورت قرض الحسنه در قالب وام بابت معیشت مددجویان همچنین تا سقف هر خانواده پنج میلیون تومان برای ایجاد اشتغال پرداخت شده است.

بهرامی بیان داشت: همچنین کمک های خیرین در حوزه مشارکت های مردمی طی یازده ماه سال جاری ۲۶۳ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال بوده است.