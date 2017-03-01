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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۱

مراسم استقبال از پیکر مطهر ۳ شهید گمنام در بجنورد برگزار شد

مراسم استقبال از پیکر مطهر ۳ شهید گمنام در بجنورد برگزار شد

بجنورد- مراسم استقبال از پیکر پاک و مطهر سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم در بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از پیکر پاک سه شهید هشت سال دفاع مقدس، بعدازظهر روز چهارشنبه با حضور جمع کثیری از دوستداران شهادت و خانواده‌های شهدا و ایثارگران از میدان آزادگان تا مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد.

مراسم وداع این سه شهید گمنام امشب ۱۱ اسفندماه پس از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد انقلاب بجنورد با حضور مردم شهیدپرور و ولایتمدار بجنورد برگزار می‌شود.

بر پایه این گزارش، ساعت ۹ صبح فردا پنج‌شنبه ۱۲ اسفندماه، پیکرهای پاک سه شهید گمنام با حضور گسترده مردم از محل مسجد انقلاب بجنورد به سمت میدان کارگر تشییع می‌شود.

گفتنی است، پیکر پاک دو شهید گمنام برای وداع، تشییع و تدفین به شهر درق شهرستان گرمه منتقل می‌شود و یک شهید گمنام در ستاد ناجا واقع در مرکز خراسان شمالی تدفین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر پیکر پاک ۵۶ شهید گمنام در ۲۵ نقطه از خراسان شمالی به خاک سپرده‌شده است.

کد مطلب 3921094

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