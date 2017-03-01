هوای اصفهان تا ظهر امروز در وضعیت سالم ثبت شد

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۸۲ بوده است که نشانه وضعیت سالم است.

وی افزود: بر این اساس هوای اصفهان در ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص کیفی ۸۴، بلوار دانشگاه ۷۹ ، پروین ۷۵، میدان امام حسین(ع)۹۰، چهارباغ خواجو ۸۳ و بزرگراه خرازی ۸۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: امروز هوای اصفهان در تمامی ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهرستان‌ها سالم گزارش می‌شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر میانگین شاخص کیفی در ایستگاه‌های شهرستان شاهین شهر ۷۸، مبارکه ۷۰، خمین شهر ۸۲ و نجف آباد ۶۸ در وضعیت سالم ثبت شده و در کاشان و سگزی نیز سالم گزارش شده است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.