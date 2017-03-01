امارات و سایر اعضای ائتلاف مسئول جنایات صورت گرفته در یمن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات وارده علیه جمهوری اسلامی ایران توسط وزیر مشاور در امور خارجی امارات که در سی و چهارمین جلسه شورای حقوق بشر مطرح شد را بی‌اساس خواند.

بهرام قاسمی اظهار داشت: جای تعجب و تاسف دارد کشوری که قریب به دو سال است در تخریب زیر ساخت‌های یمن و انجام جنایت جنگی و محاصره ظالمانه مردم نقش و مسؤلیت مستقیم داشته، دیگران را به دخالت در یمن متهم می‌سازد.

وی تأکید کرد: تردیدی نیست جنگ افروزان علیه ملت مظلوم یمن، دست‌آوردی جز تقویت تروریست‌ها و زمینه‌سازی برای حضور آنها در بخش‌هایی از خاک یمن نداشته‌اند و قطعا مسؤلیت مستقیم جنایات صورت گرفته در یمن و تقویت تروریسم در آنجا و تمامی منطقه متوجه کشور امارات و سایر اعضای ائتلاف جنگ افروزان است.