سیل محرومان را آواره کرد/ روستاهای خالی از سکنه در انتظار زندگی

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: سیلاب اخیر در کرمان یکی از مخرب ترین سیل های سال های اخیر استان کرمان بود، در این میان به دلیل سرریز شدن سد نساء در شرق کرمان بسیاری از روستاهای شهرستانهای ریگان و فهرج دچار آبگرفتگی شده اند و پس از گذشت روزها از اتمام سیلاب اما هنوز هم خانه های مردم قابل استفاده نیست.

بسیاری از خانه ها تخریب شده اند و برخی نیز دچار آبگرفتگی شدید هستند طبق آخرین آمار که توسط معاون عمرانی استاندار کرمان منتشر شده است ۷هزار خانه در استان کرمان بر اثر سیل بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده اند.

بسیاری از خانه ها تخریب شده اند و برخی نیز دچار آبگرفتگی شدید هستند طبق آخرین آمار که توسط معاون عمرانی استاندار کرمان منتشر شده است ۷هزار خانه در استان کرمان بر اثر سیل بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده اند

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: ۳۳۸ میلیارد تومان بر اثر بروز سیلاب در کرمان خسارت وارد شده است.

وی خواستار اختصاص اعتبار ویژه برای جبران خسارت ها شد و گفت: به زودی به آسیب دیدگان تسهیلات بازسازی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: خسارت ها در بخش ساختمانها، کشاورزی، راهها، تاسیسات برق و آب و قناتها وارد شده و برخی از خانوارها هم در حالت اسکان اضطراری هستند.

استاندار کرمان نیز برای بررسی وضعیت سیل زدگان امروز به دهستان های سیل زده فهرج و ریگان رفت وی با حضور در چادر های مردم با سیل زدگان هم نشین شد و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.

مردم خواستار بازسازی فوری روستاها هستند

بسیاری از مردم دهستانهای فهرج با گفتگو با استاندار کرمان خواستار بازسازی فوری خانه هاشان شدند.

این در حالی است که مناطق سیل زده در فهرج و ریگان یکی از محروم ترین مناطق روستایی و عشایری استان کرمان محسوب می شوند و در حالت عادی نیز مردم این مناطق که به شدت تحت تاثیر طوفانهای شن بوده اند با خسارت به بخش کشاورزی، بی آبی و خسارت به دامهایشان مواجه بودند.

مناطق سیل زده در فهرج و ریگان یکی از محروم ترین مناطق روستایی و عشایری استان کرمان محسوب می شوند و در حالت عادی نیز مردم این مناطق که به شدت تحت تاثیر طوفانهای شن بوده اند با خسارت به بخش کشاورزی، بی آبی و خسارت به دامهایشان مواجه بودند

محمد یکی از سیل زدگان فهرجی با اشاره به اینکه حضور استاندار کرمان در منطقه و دیدن وضعیت سیل زدگان در چادر ها در هوای سرد منطقه موجب دلگرمی مردم شده است.

وی افزود: سیلاب همه خانه ها و مزارع و باغهای روستای محل سکونتم را برده است و مردم مجبور شدند در گل و لای باقیمانده از سیلاب برخی از وسایل باقیمانده را خارج کنند اما همه زندگی و خانه های ما زیر گل فرو رفته است.

وی افزود: هنوز هم برخی از خانه ها زیر آب هستند و تمام سرمایه های زندگی ما از بین رفته است.

زهرا یکی دیگر از سیل زدگان گفت: در حال حاضر هیچ چیز جز امید به آینده و تسهیلات دولتی برای حل مشکل تخریب خانه هایمان نداریم در روستای ما سالها باران نباریده بود و فقط طوفان شن داشتیم.

امکان بازگشت به خانه ها وجود ندارد

وی ادامه داد: تعداد زیادی از مردم روستاهای اطراف هم اکنون در چادرهای هلال احمر زندگی می کنند و امکان بازگشت به خانه ها وجود ندارد.

علی دهیار یکی از این روستاهای سیل زده به خبرنگار مهر می گوید: مردم منطقه بسیار محروم هستند و دارایی برخی از مردم تنها چند درخت و تعدادی محدود دام بود که بر اثر سیلاب نابود شده است و خانه ها هم اکثرا مملو از گل و لای و آب باقیمانده از سیلاب است.

مردم منطقه بسیار محروم هستند و دارایی برخی از مردم تنها چند درخت و تعدادی محدود دام بود که بر اثر سیلاب نابود شده است و خانه ها هم اکثرا مملو از گل و لای و آب باقیمانده از سیلاب است

وی افزود: سالها در منطقه باران نباریده بود و خشکسالی موجب شده بود رودخانه و مسیل ها به کلی خشک شوند به گونه ای که بسیاری از مردم آخرین بار که رودخانه جاری بود را به خاطر ندارند.

وی ادامه داد: در آستانه عید نوروز مردم همه چیز خود را از دست داده اند به جز فهرج در ریگان و بم نیز این اتفاق روی داده از سوی دیگر بعد از ایام نوروز فصل وزش بادهای ۱۲۰ روزه شروع می شود و اگر خانه های بازسازی نشده باشند امکان زندگی در چادر ها وجود ندارد زیرا سرعت بادها در ممنطقه به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

وی گفت: هم اکنون مردم غذای خود را از سبدهای توزیعی تامین می کنند و چادر، پتو و موکت و پلاستیک بین مردم توزیع شده است اما نیاز به کمک فوری برای گذر از اسکان اضطراری داریم.

وی ادامه داد: راههای روستایی از بین رفته و امکان حمل و نقل و کوچ از منطقه هم وجود ندارد.

حبیب الله نیکزادی، نماینده شهرستانهای شرقی استان کرمان نیز با اشاره به خسارت شدید به مردم خواستار رسیدگی فوری مسئولان شد و گفت: در آستانه سال نو وضعیت مردم مناسب نیست و با وجود امدادرسانی صورت گرفته باید اقدامات فوری برای بازگشت ثبات به زندگی مردم انجام شود.

مردم باید از شرایط اسکان اضطراری خارج شوند

وی افزود: سیلاب شرق کرمان باید درس عبرتی برای مردم برای عدم احداث خانه ها در مسیل ها باشد و ساخت و سازهای جدید باید خارج از مسیر مسیل ها انجام شود.

وی سفر استاندار کرمان به منطقه را موجب تسریع در رفع مشکل مردم سیل زده دانست و ادامه داد: احداث راهها، پلهای تخریب شده و سیل بندها و جبران خسارتهای مردم باید فوری در دستور کار قرار گیرد زیرا در حال حاضر صدها نفر در شرایط اسکان اضطراری زندگی می کنند.

استاندار کرمان: تسهیلات بازسازی در اختیار مردم قرار می گیرد

استاندار کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بارانی که در روزهای اخیر در شرق کرمان بارید در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده است و باید از این نعمت برای بهبود وضعیت زندگی مردم استفاده شود زیرا مردم با خشکسالی دست و پنجه نرم می کردند.

علیرضا رزم حسینی سیلاب را یکی از عوارض باران شدید دانست و افزود: مردم با مشکلاتی روبرو هستند که برای حل آنها تمام دستگاههای اجرایی پای کار هستند و خسارتها نیز در کوتاه ترین زمان ممکن جمع بندی و به هیئت دولت ارسال شد و به زودی تسهیلات لازم برای بازسازی در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با اشاره به مدیریت مطلوب بحران در منطقه گفت: با وجود حجم بالای سیلاب هیچ مورد مرگ ناشی از سیلاب در شرق کرمان گزارش نشد.

مقرر شده است، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان تسهیلات بلاعوض را در اختیار خانوارهایی که منازل آنها دچار خسارت شده اند قرار دهند.

هم اکنون صدها خانواده در شرق کرمان در انتظار رفع مشکل فوری سیل زدگان هستند و امیدوارند بار دیگر زندگی به روستاهای خالی از سکنه باز گردد.