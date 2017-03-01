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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خبر داد؛

پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زا در لرستان

پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زا در لرستان

خرم آباد - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از پرداخت بیش از سه هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال لرستان طی امسال در استان پیش بینی سرمایه گذاری سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان در حوزه اشتغال را داشتیم اظهار داشت: از این میزان سهم سیستم بانکی دو هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان، سهم دولت ۹۳۷ میلیارد تومان و بانک های خصوصی ۶۵۲ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به مجموع پرداختی در این زمینه بیان داشت: بانک ها دو هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان، دولت ۱۰۹ میلیارد تومان و بانک های خصوصی نیز ۸۹۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا پرداخت کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای ایجاد اشتغال لرستان سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان طی امسال بوده است گفت: این در حالیست که با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در مجموع سه هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان در استان پراختی داشته ایم.

کد مطلب 3921114

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