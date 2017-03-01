به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال لرستان طی امسال در استان پیش بینی سرمایه گذاری سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان در حوزه اشتغال را داشتیم اظهار داشت: از این میزان سهم سیستم بانکی دو هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان، سهم دولت ۹۳۷ میلیارد تومان و بانک های خصوصی ۶۵۲ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به مجموع پرداختی در این زمینه بیان داشت: بانک ها دو هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان، دولت ۱۰۹ میلیارد تومان و بانک های خصوصی نیز ۸۹۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا پرداخت کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای ایجاد اشتغال لرستان سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان طی امسال بوده است گفت: این در حالیست که با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در مجموع سه هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان در استان پراختی داشته ایم.