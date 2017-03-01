سامانه بانک اطلاعاتی زنان شاغل در اصفهان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری ششمین جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان گلپایگان که عصر امروز با حضور سهیلا اثنی عشران، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، فرماندار گلپایگان و اعضای کمیسیون، صورت گرفت، اثنی عشران با بیان اینکه رویکرد دفتر امور بانوان استان توانمندسازی زنان در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توان افزایی آنها است، اظهار داشت: این دفتر سرمایه گذاری خود را در چهار حوزه سلامت زنان شامل جسمی، روانی، اجتماعی و مذهبی پایه گذاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه بانک اطلاعاتی زنان شاغل در استان اصفهان هفته جاری با حضور خانم ملاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور، رونمایی شد، تصریح کرد: اطلاعات در زمینه های شناسایی زنان شاغل، بررسی آمار مربوط به حوزه زنان و توانمندی های آنها و شناسایی مراکز مربوط به حقوق شهروندی حوزه زنان در این سامانه وارد می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به مبنای آموزش حقوق شهروندی به بانوان تصریح کرد: در این راستا رویکرد امور بانوان آشنایی زنان به حقوق خود است که در قانون اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد موجود مورد بررسی قرار گرفته و وظیفه مسئول امور بانوان و خانواده استانداری تسری، جریان سازی و آموزش آنان است که از حدود دو ماه قبل تاکنون دستورالعمل آن برای فرآیند امور اجرایی شده است.

وی با اشاره به مسئولین کارگروه های آموزش شهروندی و تأکید بر شرح وظایف آنها بیان داشت: یکی از اهداف مشترک آنها آموزش و رسیدگی به مسایل و مشکلات زنان، توانمندسازی آنان حول و حوش خانواده که در هر شهرستان یک نفر به عنوان مشاور فرماندار به عنوان نماینده دفتر امور بانوان و خانواده استان فعالیت دارد.

دکتر اثنی عشران در پایان با اشاره به اینکه بودجه امسال زمینه توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان تعداد ۳۷۵ نفر از طریق سمن ها است، افزود: بانوان آموزش دیده از طریق سمن ها در دو مرحله شامل ۲۰ نفر خواهد بود که در نهایت این افراد ۳۷۵ نفر انتخابی را آموزش خواهند داد.

امروز زمان را از دست داده ایم

فرماندار گلپایگان نیز در ششمین جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند، اظهار داشت: زنان سهم مهمی در تولید اقتصاد، دانش، تربیت، انسجام و خانواده و زیرساخت های نیروی انسانی جامعه دارند و از این جهت اهمیت بسزایی دارند و علیرغم اینکه انقلاب ما فرهنگی بود اما شاید در بسیاری از مسایل از آنها غافل بودیم.

وی افزود: اگر انقلاب را به چهار دهه دسته بندی کنیم هم اکنون در دهه چهارم انقلاب هستیم که متأسفانه به لحاظ بروز خیلی از مسایل از جمله جنگ، تحریم ها، سیاسی و جناحی در داخل کشور و بروز مسایل تروریست های اسلام نما در خارج و همسایگی ما منجر به فاصله گیری ما از مسایل مهمی از جمله بانوان شد.

حسین فراست با تشریح موقعیت کشور به لحاظ برخی از مسایل فرهنگی اظهار داشت: غفلت ما موجب حرکت های دشمن و هجوم آنان به زیربناهای اجتماعی شد که در نهایت به دلیل سرگرم بودن ما در رسیدگی به امور اصلی، منجر به معضلاتی در کشور شد.

وی با تأکید بر اینکه امروز ما زمان را از دست داده ایم، افزود: اگر امروز بخواهیم کارهای عقب افتاده و اموری که طی چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده را انجام دهیم با توجه به مشکلات روز و ضعف در مدیریت های انسانی، علمی و مالی قادر نخواهیم بود زیرا دشمن در این امور سرمایه گذاری کرده و خوب هم بهره مند شده است.

فرماندار گلپایگان با اشاره به موقعیت حجاب بانوان این شهرستان در پیش از انقلاب، تصریح کرد: ما در دوران قبل از انقلاب بی حجابی موجود امروز جامعه را نداشتیم و فشارهای رژیم طاغوت نتوانست در عقیده و ایمان این مردم خلل وارد کند و حتی نسبت به جلوگیری از فعالیت سینما با موجودیت آنها در شهرهای اطراف یکی از نمودهای تدین و اشرافیت مردم این خطه در آن دوران بود.

وی با بیان اینکه امروز ناهنجاری های اجتماعی (بدحجابی) در جامعه این شهرستان کوچک هم زیاد شده است، افزود: امروز یا به علت غفلت یا گمراهی دچار این گرفتاری و وضعیت خجل آور در بحث حجاب و ... شده ایم که این امور را با آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل نمی توان برطرف کرد و نیاز به ساز و کارهای لازم از جمله منابع مالی با توجه به پر بودن دست دشمن دارد.

فراست در پایان با اشاره به اینکه به جای مبارزه با تکنولوژی باید مشاوره و مقابله با آن را مد نظر قرار دهیم، خطاب به مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری استان اصفهان اظهار داشت: نمی دانم در مرکز استان هم در این خصوص بودجه و اعتبار لازم صرف نمی گردد یا اینکه فقط شهرستان ها از این اعتبارات در راستای برنامه ریزی محروم هستند لذا از دکتر اثنی عشران درخواست داریم در این خصوص همراهی و مساعدت لازم با امور بانوان شهرستان را مد نظر قرار دهند.