«خمیرمایه» دورود همچنان در تملک بانک؛ استاندار لرستان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال لرستان در سخنانی با انتقاد از عدم تعیین تکلیف کارخانه خمیر مایه دورود از سوی بانک سپه اظهار داشت: این کارخانه با گذشت ۹ سال تعطیلی هنور تعیین تکلیف نشده است.

وی با بیان اینکه این کارخانه از سوی بانک سپه مورد تملک قرار گرفته و هنوز تعطیل است خطاب به مدیر عامل این بانک گفت: ما از شما به خاطر عدم تعیین تکلیف این واحد گلایه داریم.

استاندار لرستان خطاب به مدیر عامل بانک سپه در جلسه در رابطه با تعطیلی این واحد تولیدی بیان داشت: از حقوق و مزایای شما که کم نمی شود و این کارخانه حق و پول مردم است و باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.

بازوند با بیان اینکه ۱۲.۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کارخانه خمیر مایه دورود ۹ سال بوده که بدون هیچ استفاده ای خوابیده است گفت: آیا این حق و حقوق مردم نیست؟

وی با تاکید بر اینکه مردم انتظار دارند که مدیران مشکلات آنها را حل کنند بیان داشت: در بحث احیای فرصت های راکد و تعطیل شده در لرستان اقدامات خوبی صورت گرفته اما ما می توانستیم بهتر از این باشیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه واقعیت تلخی که وجود داشته این بوده که بعد از انقلاب سیستم های نظارتی با مدیران کم کار و ناکارآمد برخوردی نکرده اند ادامه داد: زمانی که پروژه ای تعطیل می شود هیچ کسی نمی پرسد چرا این پروژه تعطیل شده اما وقتی که پروژه ای شروع می شود ۱۰۰ نفر در رابطه با آن سوال می پرسند.