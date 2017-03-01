به گزارش خبرنگار مهر،شیرزاد یعقوبی ظهر امروز در جلسه ای با حضور معاونان و مدیران شهرداری این شهر به منظور تسریع در اجرای طرح استقبال از بهار خواستار جلوگیری از حفاریهای غیرضروری شد.
وی گفت: به منظور تکمیل طرح استقبال از بهار در شهر پیشوا و فرا رسیدن ایام سال نو و میزبانی شهر پیشوا از میهمانان و زائران حرم مطهر حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع)، باید از حفاریهای غیرضروری در سطح شهر جلوگیری شود.
شهردار پیشوا با بیان اینکه شهرداری برنامههای مختلفی برای توسعه و زیباسازی شهر پیشوا در آستانه سال جدید در دستور کار خود دارد، افزود: با تلاش پرسنل واحد عمران و خدمات شهری شهرداری در طرح استقبال از بهار به دنبال رفع مشکلات شهری هستیم و در این راستا می بایست از انجام حفاریهای غیرضروری در سطح شهر جلوگیری شود و عملیات کارگاههای عمرانی درسطح شهر هرچه زودتر پایان پذیرد.
یعقوبی افزود: در راستای عملیاتی کردن برنامههای ستاد نوروزی و همچنین با هدف مناسب سازی و روانسازی ترافیک، کار لکه گیری و آسفالت خیابانهای اصلی سطح شهر به سرعت در حال اجراست.
شهردار پیشوا رضایتمندی شهروندان را سرمایه ای برای شهرداری برشمرد و اضافه کرد: سعی می کنیم با جلوگیری از کارهای غیر ضروری و مدیریت حفاریهای اجتناب ناپذیر، از تخریب آسفالت خیابانها و معابر عمومی پیشوا جلوگیری شود.
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