  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

مشاور معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

خریدکتاب ازمولفین وناشران استانهادرسال جاری رشد۳۰۰درصدی داشته است

خریدکتاب ازمولفین وناشران استانهادرسال جاری رشد۳۰۰درصدی داشته است

یاسوج- مشاور معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خرید کتاب از مولفین و ناشران استانها در سال جاری رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگارمهر، نیکنام حسین پور بعدازظهر چهارشنبه در مراسم معرفی کتاب سال کهگیویه و بویراحمد در یاسوج افزود: تا قبل از سال ۹۳ خرید کتاب از مولفین کم بود اما در دوسال گذشته این فرایند رشد یافته است.

وی بیان داشت: معاونت فرهنگی فعالیتهای متعددی در این سالها در استانها داشته و از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در استانها هزینه شده است.

مشاور معاون وزارت فرهنگ وارشاد بیان داشت: در دولت تدبیر وامید بیش از ۸۰ نمایشگاه کتاب در سراسر کشور دایر شد و از سال ۹۳ تاکنون نیز ۱۰ میلیلون نفراز نمایشگاههای کتاب استانی بازدید داشته اند.

حسین پور اظهار داشت: این معاونت برای برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرهای مختلف استانها آمادگی دارد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته ۷۰۰۰نفر از اهالی قلم بن الکترونیکی کتاب به مبلغ هر نفر ۲۵۰ هزار تومان دریافت کردند.

کد مطلب 3921160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها