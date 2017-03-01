خریدکتاب ازمولفین وناشران استانهادرسال جاری رشد۳۰۰درصدی داشته است

به گزارش خبرنگارمهر، نیکنام حسین پور بعدازظهر چهارشنبه در مراسم معرفی کتاب سال کهگیویه و بویراحمد در یاسوج افزود: تا قبل از سال ۹۳ خرید کتاب از مولفین کم بود اما در دوسال گذشته این فرایند رشد یافته است.

وی بیان داشت: معاونت فرهنگی فعالیتهای متعددی در این سالها در استانها داشته و از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در استانها هزینه شده است.

مشاور معاون وزارت فرهنگ وارشاد بیان داشت: در دولت تدبیر وامید بیش از ۸۰ نمایشگاه کتاب در سراسر کشور دایر شد و از سال ۹۳ تاکنون نیز ۱۰ میلیلون نفراز نمایشگاههای کتاب استانی بازدید داشته اند.

حسین پور اظهار داشت: این معاونت برای برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرهای مختلف استانها آمادگی دارد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته ۷۰۰۰نفر از اهالی قلم بن الکترونیکی کتاب به مبلغ هر نفر ۲۵۰ هزار تومان دریافت کردند.