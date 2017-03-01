به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال لرستان اظهار داشت: برای امسال سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان منابع در سند اشتغال استان درنظر گرفته شده بود.

وی میزان تحقق منابع پرداختی در حوزه اشتغال استان طی ۱۱ ماهه امسال را ۱۰۱ درصد دانست و بیان داشت: بانک های استان طی این مدت سه هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان در حوزه اشتغال استان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

استاندار لرستان با بیان اینکه بانک های دولتی استان در تحقق سرمایه گذاری سند اشتغال طی امسال عملکرد خوبی داشته اند، افزود: میزان تحقق این بانک ها برای تحقق سرمایه گذاری سند اشتغال لرستان ۱۲۹ درصد بوده است.

بازوند در ادامه سخنان خود میزان تعهد بخش خصوصی در قالب سند اشتغال لرستان را ۶۵۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این بخش در مجموع ۸۹۱ میلیارد تومان در حوزه اشتغال استان سرمایه گذاری کرده و در این رابطه با تحقق ۱۳۶ درصدی از سوی بخش خصوصی در این حوزه مواجه بوده ایم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه متولی توسعه در استان لرستان باید بخش خصوصی باشد بیان داشت: این در حالیست که برخی معتقد هستند که لرستان را باید با پول دولتی توسعه داد.

بازوند با تاکید بر اینکه در لرستان باید ریل سرمایه گذاری تغییر پیدا کند گفت: نباید دولت پرچمدار توسعه در استان باشد و البته ما تا کنون نیز هزینه های فراوانی بابت حضور بخش خصوصی در لرستان پرداخت کرده ایم.