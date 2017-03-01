توقیف ۲خودرو با بیش از ۲۷ میلیون ریال خلافی در شفت

سرهنگ علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح برخورد با خودروهای دارای جرائم رانندگی بالا، اظهار کرد: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شفت دو دستگاه خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ را به دلیل داشتن خلافی پرداخت نشده توقیف کردند.

وی با بیان اینکه خودرو پراید به علت تخلف رانندگی متوقف شد، افزود: با استعلامات صورت گرفته مشخص شد این خودرو دارای ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده معادل ۲۰ فقره تخلف است.

فرمانده نیروی انتظامی شفت همچنین با بیان اینکه مأموران راهنمایی و رانندگی این شهرستان یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را نیز هم به علت استفاده از تلفن همراه جهت بررسی متوقف کردند، گفت: ۱۵ فقره تخلف ثبت شده معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده مربوط به این خودرو بوده است.

سرهنگ صداقت با تأکید بر اینکه هر دو خودرو جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند، خاطرنشان کرد: برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که مبلغ جریمه خودرو ۱۰ میلیون ریال باشد پلیس راهنمایی و رانندگی موظف بوده خودرو را توقیف و از تردد آن جلوگیری کند.