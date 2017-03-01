کارگاه آموزشی مشاوره وآزمایش ایدز در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان عصر چهارشنبه در این کارگاه ضمن تأکید به اهمیت پیشگیری و شناسایی موارد جدید بیماری توضیحاتی در خصوص برنامه‌های مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و اقدامات انجام شده ارائه کرد.

محمد بازیاری بر نقش جدی کارشناسان برای پیشگیری از ایدز تاکید و افزود: این کار بدون سازمان‌دهی و کار جمعی ممکن نخواهد بود و باید در این راه از ظرفیت داوطلبان کنترل و پیشگیری از ایدز نیز استفاده کرد.

کارشناس برنامه PIT نیز در این کارگاه، مراحل اجرایی آن برنامه‌های کاهش آسیب و رفتارهای منتهی به ایدز را ارائه کرد و همچنین به اقدامات انجام شده در وزرات‌خانه برای پیشگیری و درمان ایدز اشاره کرد.

کارشناس مسئول این برنامه با اشاره به کاهش سن ابتلا و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس اچ آی وی گفت: باید اطلاع رسانی درست و علمی و به دور از هرگونه برخورد احساسی در این زمینه صورت گیرد و نسل جوان که بیشترین قشر در معرض خطر کشور را تشکیل می‌دهند، راه‌های پیشگیری و انتقال این بیماری را بدانند.

در ادامه کارشناسان شبکه بهداشت کنگان در خصوص راه‌های انتقال بیماری ایدز، پیشگیری، نمونه گیری، انجام تست سریع بیماری و مرکز مشاوره بیماری‌ها و همچنین راهکارهای برخورد با بیماران مبتلا به این بیماری را فرا گرفتند.

این کارگاه با حضور کارشناس برنامه ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه وکارشناس برنامه ایدز شبکه و مسئولان آزمایشگاه بخش خصوصی و دولتی، مسئول برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی اداره بهزیستی و مسئول بخش کنترل عفونت و زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) و مسئول dic شهرستان و سرپرستان مراکز و پزشکان مراکز برگزار شد.