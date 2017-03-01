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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۶

اخبار امنیتی یمن؛

شهادت ۳یمنی در حمله سعودیها به ذمار/هلاکت سرکرده مزدوران در الجوف

شهادت ۳یمنی در حمله سعودیها به ذمار/هلاکت سرکرده مزدوران در الجوف

شهادت سه یمنی در استان ذمار، حملات توپخانه ای یمنی ها به مواضع سعودی ها در عسیر و جیزان و هلاکت سرکرده مزدوران در الجوف از جمله اخبار امنیتی یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات ددمنشانه جنگنده های سعودی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، جنگنده های سعودی منطقه «مخلاف بنی بحر» را در استان ذمار واقع در مرکز یمن بمباران کردند که منجر به شهادت ۳ شهروند یمنی شد.

از سوی دیگر بر اثر حملات توپخانه ای نیروهای یمنی به مواضع سعودی ها در گذرگاه علب واقع در عسیر، شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.

«محمد احمد الشوکانی المعین» سرکرده مزدوران سعودی به دست نیروهای یمنی در منطقه الخنجر واقع در استان الجوف به هلاکت رسید.

به علاوه توپخانه های یمنی مواضع نظامیان سعودی را در جیزان واقع در جنوب عربستان گلوله باران کردند.

کد مطلب 3921200

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