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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۳۸

دقایقی پیش؛

روحانی اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد

روحانی اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد

رییس جمهور کشورمان شامگاه چهارشنبه به وقت محلی پس از شرکت در سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه به وقت محلی پس از شرکت در سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرد.

حجت الاسلام حسن روحانی در سخنرانی خود در این اجلاس، مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را پیرامون چگونگی همکاری های منطقه ای میان کشورهای عضو این سازمان بیان کرد.

رییس جمهور همچنین در حاشیه این اجلاس با نواز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیدار و درباره مناسبات دو جانبه و منطقه ای با آنان گفتگو کرد.

کد مطلب 3921248

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