به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی امروز در نشستی خبری اظهار داشت: طرح غربالگری تشخیص و مداخله در اختلال اتیسم برای کودکان دو تا پنج سال در یزد اجرا می شود.

وی افزود: از آنجا که اتیسم هیچ تست پزشکی مشخصی ندارد که بر اساس آن بتوانیم بگوییم کودک مبتلا به این بیماری است، لازم است توسط کارشناسان آموزش دیده، وجود یا عدم وجود بیماری بر اساس رفتارهای افراد تشخیص داده شود.

عفتی به تشریح ویژگی های کودکان اتیسم پرداخت و افزود: کودکان اتیسم اغلب افرادی خودآزار و دیگر آزار هستند و در برابر هر محرکی واکنشی غیرعادی نشان می دهند به عنوان مثال ممکن است در برابر نور یا حتی در برابر یک صدای معمولی واکنش‌های تند و غیرعادی نشان دهند.

وی از دیگر ویژگی های کودکان اتیسم را ترس‌های غیرمعمول یا برعکس آن رفتارهای بی‌محابای بیش از حد اعلام کرد و بیان داشت: علاقه به حرکت‌های تکراری و دورانی مثل چرخش پنکه و ... را از اختلالات کودکان اتیسم برشمرد.

عفتی با اشاره به علل بروز این بیماری اظهار داشت: این بیماری علائم ژنتیکی و گاه هورمونی دارد و عده ای نیز بر این باورند که مسمومیت با سرب و فلزهای سنگین نیز می تواند عامل اتیسم باشد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد تصریح کرد: کودکانی که برخوردهای غیرعادی در کودکان خود مشاهده می کنند به نحوی که احساس می کنند ممکن است کودک دچار اتیسم باشد،‌ به پزشک مراجعه نکنند بلکه به کارشناس مراجعه کنند زیرا این بیماری به هیچ وجه درمان دارویی ندارد.

کارشناس مسئول بهزیستی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه در حال حاضر سه مرکز در استان یزد برای شناسایی بیماری اتیسم در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: دو مرکز در یزد و یک مرکز در میبد آماده خدمت رسانی به بیماران اتیسم است.

لیلا شاکر عنوان کرد: پرسشنامه هیوا برای تشخیص بیماری اتیسم تهیه شده که در اختیار خانواده های دارای فرزندان دو تا پنج سال دارای اختلالات رفتاری قرار می گیرد و در مرکز استان توسط مراکز تعیین شده و در شهرستانها توسط بهزیستی برای بررسی بیشتر بیمار هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد.