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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۶

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:

مهارت افزایی فارغ التحصیلان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

مهارت افزایی فارغ التحصیلان در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مهارت افزایی فارغ التحصیلان در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مهارت افزایی فارغ التحصیلان در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: مهارت افزایی نقش مهمی در ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دارد.

وی عنوان کرد: آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در ایجاد اشتغال بیکاران در جامعه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و جوانان باید در این مسیر حرکت کنند.

وی عنوان کرد: توسعه الکترونیک واینترنت زمینه ساز ایجاد شغل های جدید شده است که باید از این فرصت ها استفاده کرد.

کد مطلب 3921291

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