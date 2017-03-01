مسابقات بوکس نوجوانان کشور در اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره جشنواره و مسابقات بوکس نوجوانان کشور که هشتم اسفندماه با حضور ۷۵ ورزشکار از ۲۲ استان کشور در دوازده وزن در اراک آغاز شده بود، عصر چهارشنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش در این مسابقات متولدین ۸۰ تا ۸۲ (۱۴، ۱۵ و۱۶ سال) در سالن بوکس مجموعه ورزشی شهدای پنجم اراک بر روی رینگ رفتند و در سه راند دو دقیقه ای برای به دست آوردن عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.

در پایان در وزن ۴۶ کیلوگرم سبحان صحرایی از استان مرکزی، ۴۸ کیلوگرم محمدحسین نجفی از زنجان، ۵۰ کیلوگرم ابولفضل حاجی زاده از تهران، ۵۲ کیلوگرم مبین اعلایی از خوزستان، ۵۴ کیلوگرم محمدسعید جوهری از کرمانشاه، ۵۷ کیلوگرم ابوالفضل امینی از البرز برتر شدند.

همچنین در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدرضا نقدی از کرمانشاه، ۶۳ کیلوگرم آرش امین ترابی از تهران، ۶۶ کیلوگرم عبدالحکیم بیگدر از گلستان، ۷۰کیلوگرم علی قاضیانی از مازندران، ۷۵کیلوگرم محمدرضا الهی نژاد از مازندران و وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم علی سپهر از تهران مقام های اول مسابقات بوکس نوجوانان کشور را به دست آوردند.

اعزام تیم بوکس استان مرکزی به مسابقات تورنمنت اوکراین

در حاشیه مسابقات احمد میرزایی، دبیر هیات بوکس استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم بوکس استان به مسابقات تورنمنت اوکراین خبر داد و اظهار داشت: ازسوی فدراسیون بوکس کشور اوکراین، از تیم بوکس استان مرکزی برای حضور در مسابقات تورنمنت این کشور که در تاریخ ۲۸فروردین ماه سال آینده برگزار می شود، دعوت شده است.

وی همچنین بیان کرد: این سومین میزبانی استان مرکزی( دو فستیوال نونهالان و یک فستیوال نوجوان) در سال جاری از فستیوال های کشور است و این نشان می دهد استان مرکزی از آمادگی کامل برای برگزاری مسابقات کشوری برخوردار است، اگر واحدهای صنعتی استان به کمک ورزش بیایند، برای برگزاری مسابقات بین المللی بوکس نیز امادگی وجود دارد.