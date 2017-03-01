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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۳۰

رئیس هیأت معارضان سوری مدعی شد:

دی‌میستورا از موافقت دمشق با گفتگو بر سر انتقال قدرت خبر داده است

دی‌میستورا از موافقت دمشق با گفتگو بر سر انتقال قدرت خبر داده است

«نصر الحریری» رئیس هیأت معارضان سوری مدعی شد که «استفان دی‌میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به وی اعلام کرده که دولت دمشق آماده گفتگو بر سر پرونده انتقال قدرت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نصر الحریری» رئیس هیأت معارضان سوری اخیرا به طرح موضاعاتی به نقل از دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه کرده است.

بر اساس این گزارش، وی مدعی شده است: دی میستورا به ما اطلاع داده است که دمشق برای گفتگو بر سر پرونده انتقال قدرت در سوریه آماده است.

این ادعا در حالی است که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد تاکنون هیچ اظهارنظری را دال بر این مسأله مطرح نکرده است.

گفتنی است، مذاکرات ژنو۴ هم اکنون در سوئیس میان نمایندگان دولت دمشق و هیأت معارضان در جریان است. 

کد مطلب 3921298

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