به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر چهارشنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایهگذاری در اردبیل تصریح کرد: ادارات موظف هستند موانع سرمایهگذاری را بررسی کنند تا نهایت تا پایان سال به جمعبندی برسیم.
وی افزود: با توجه به وضعیت درآمدی دولت مناسبترین راهکار توسعه استان سرمایهگذاری بخش خصوصی است و طی سالهای اخیر نیز اقدامات گستردهای برای جذب سرمایهگذاری صورت گرفته است.
به گفته استاندار اردبیل از جمله این اقدامات تشکیل پنجره واحد سرمایهگذاری است که مسیر سرمایهگذاری در یک زمینه خاص را قبل از آغاز به کار سرمایهگذار بررسی کرده و راهکارهای لازم را در اختیار وی قرار میدهد.
خدابخش با تأکید به اینکه در جلسات به کررات حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل روند آن ها طرح شده است، ادامه داد: لازم است سرمایهگذاری به عنوان راهکار توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه زمینههای سرمایهگذاری در برخی حوزهها به مراتب بیشتر است، ادامه داد: به ویژه لازم است دستگاههای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، راهداری و حملونقل جادهای و میراث فرهنگی زمینه تسهیل سرمایهگذاری را فراهم سازند.
استاندار اردبیل تأکید کرد: انجام کارشناسیهای لازم و شناسایی پتانسیلهای سرمایهگذاری قبل از سرمایهگذاری نیز ضرورت دارد و این مهم موجب میشود سرمایهها در مناسبترین حوزهها به کار گرفته شود.
خدابخش جذب سرمایهگذاری را در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: در عین حال انتظار میرود خود سرمایهگذاران نیز قوانین را رعایت کنند.
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