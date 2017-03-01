۹ توزیع کننده موادمحترقه درمرکزی دستگیرشدند/کشف۵۰کیلوگرم موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: در راستای مبارزه با توزیع کنندگان مواد محترقه و آتش زا در سطح استان ماموران انتظامی طی دو روز گذشته ۱۵ هزار و ۸۳۳ عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۹ نفر توزیع کننده مواد محترقه در این بازه زمانی بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با توزیع کنندگان مواد محترقه در سطح استان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت افراد سودجو در زمینه تهیه و توزیع این مواد، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس خبر دهند.

کشف بیش از ۵۰ کیلوگرم تریاک در استان مرکزی

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۵۰ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر تریاک در دو عملیات پلیس استان خبر داد.

یوسف سپهوند گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر یکی از شهرستان های استان در تحقیقاتی از فعالیت دو قاچاقچی عمده مواد مخدر مطلع و با آغاز تحقیقات، افراد مورد نظر که در حال جابجایی محموله مواد مخدر بودند در یکی از استان های همجوار شناسایی شدند.

وی افزود: مشخص شد که این افراد با یک دستگاه خودروی سنگین در حال انتقال مواد مخدر به مرکز کشور هستند و بلافاصله تیمی از ماموران پلیس با هماهنگی دستگاه قضایی به مسیر تردد وسیله نقلیه مورد نظر اعزام شده و خودرو را شناسایی و دو فرد قاچاقچی را دستگیر کنند.

سپهوند خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی توقیف شده، ۴۰ کیلو گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه به دیگر عملیات پلیس اشاره کرد و ادامه داد: در عملیاتی دیگر، ماموران انتظامی در یکی از شهرهای استان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و پس از متوقف کردن خودروی مورد نظر و در بازرسی از آن، موفق به کشف ۱۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک شدند.

سپهوند گفت: در این عملیات ها سه نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.