  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۱۶

مهر خبر می دهد

آتش سوزی در ساختمان تئاتر شهر اطفا شد/ توضیحات رییس مجموعه

آتش سوزی در ساختمان تئاتر شهر اطفا شد/ توضیحات رییس مجموعه

آتش سوزی مختصری که در زیرزمین ساختمان تئاتر شهر رخ داده بود، اطفا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دقایقی پیش برخی منابع از وقوع آتش سوزی در ساختمان مجموعه تئاتر شهر خبر می دادند طبق پیگیری ها مشخص شد که در زیرزمین مجموعه حریقی رخ داده است که با حضور نیروهای آتش نشانی این مشکل برطرف شده است.

پیمان شریعتی رییس مجموعه تئاتر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات واقعه را اینگونه تشریح کرد: همکارانی برای ساخت دکور در انبار پایین مشغول جوشکاری بودند که یکی از گونی ها آتش می گیرد که همکاران با کپسول آتش مختصر را خاموش کرده اند.

وی افزود: بر اساس رعایت نکات ایمنی با آتش نشانی نیز تماس گرفته می شود که این عزیزان نیز در محل حاضر شده اند.

کد مطلب 3921333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها