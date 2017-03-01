آتش سوزی در ساختمان تئاتر شهر اطفا شد/ توضیحات رییس مجموعه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دقایقی پیش برخی منابع از وقوع آتش سوزی در ساختمان مجموعه تئاتر شهر خبر می دادند طبق پیگیری ها مشخص شد که در زیرزمین مجموعه حریقی رخ داده است که با حضور نیروهای آتش نشانی این مشکل برطرف شده است.
پیمان شریعتی رییس مجموعه تئاتر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات واقعه را اینگونه تشریح کرد: همکارانی برای ساخت دکور در انبار پایین مشغول جوشکاری بودند که یکی از گونی ها آتش می گیرد که همکاران با کپسول آتش مختصر را خاموش کرده اند.
وی افزود: بر اساس رعایت نکات ایمنی با آتش نشانی نیز تماس گرفته می شود که این عزیزان نیز در محل حاضر شده اند.
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