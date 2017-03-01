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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۱۸

ترافیک سنگین در خیابان ولی عصر / اطفا آتش سوزی در تئاتر شهر

ترافیک سنگین در خیابان ولی عصر / اطفا آتش سوزی در تئاتر شهر

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور از وقوع آتش سوزی در تاتر شهر خبر داد و گفت:عوامل پلیس راهور و آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند.

سرهنگ محمد رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت دقایقی پیش وقوع اتش سوزی در داخل ساختمان تئاتر شهر اعلام شد و بلافاصله ماموران امدادی اورژانس و پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند.

وی گفت در حال حاضر مهار شعله های آتش از سوی عوامل آتش نشانی ادامه دارد و خیابان ولی عصر حد فاصل چهار راه ولی عصر و خیابان انقلاب دارای بار سنگین ترافیک است .

وی ادامه داد هنوز علت وقوع حادثه مشخص نیست و عوامل پلیس راهور در حال تسهیل در تردد خودروها برای باز کردن مسیر خودروهای امدادی و اتش نشانی هستند.

اخبار تکمیلی حاکی از اطفا حریق در تئاتر شهر دارد. لازم به ذکر است که تئاتر شهر امشب برنامه نمایشی نداشته است و مردم در آنجا حضور نداشتند.

کد مطلب 3921336

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