ترافیک سنگین در خیابان ولی عصر / اطفا آتش سوزی در تئاتر شهر

سرهنگ محمد رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت دقایقی پیش وقوع اتش سوزی در داخل ساختمان تئاتر شهر اعلام شد و بلافاصله ماموران امدادی اورژانس و پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند.
وی گفت در حال حاضر مهار شعله های آتش از سوی عوامل آتش نشانی ادامه دارد و خیابان ولی عصر حد فاصل چهار راه ولی عصر و خیابان انقلاب دارای بار سنگین ترافیک است .
وی ادامه داد هنوز علت وقوع حادثه مشخص نیست و عوامل پلیس راهور در حال تسهیل در تردد خودروها برای باز کردن مسیر خودروهای امدادی و اتش نشانی هستند.
اخبار تکمیلی حاکی از اطفا حریق در تئاتر شهر دارد. لازم به ذکر است که تئاتر شهر امشب برنامه نمایشی نداشته است و مردم در آنجا حضور نداشتند.
نظر شما