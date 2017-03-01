پیروزی پرگل بارسلونا برابر خیخون/ آبی اناریها دوباره صدرنشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در هفته بیست و پنجم رقابتهای لالیگا از ساعت ۲۲ روز چهارشنبه در ورزشگاه نوکمپ به مصاف اسپورتینگ خیخون رفت و برابر این تیم پیروزی ۶ بر یک را کسب کرد.

بارسلونا نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان برد. در دقیقه ۹ لیونل مسی پشت مدافعان خیخون با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد. در دقیقه ۱۰ نوبت به لوئیس سوارز رسید تا دروازه حریف را باز کند اما برخورد توپ به مدافع حریف و تغییر مسیر آن باعث شد تا این گل به نام خوان رودریگز مدافع خیخون به ثبت برسد.

در دقیقه ۲۱ بازی و در حالی که خیخون نخستین حمله خود را انجام داده بود توسط کاسترو به گل دست یافت. این گل زیاد دوام نداشت و بارسلونا در دقیقه ۲۷ به گل سوم خود رسید. لوئیس سوارز در داخل محوطه جریمه با شوت سرضرب خود به زیبایی دروازه حریف را گشود.

در شروع نیمه دوم پاکو آلکاسر جایگزین سوارز شد و همین بازیکن در دقیقه ۴۹ روی پاس مسی گلزنی کرد. در دقیقه ۶۰ بازی مسی از بازی بیرون رفت. او دقایقی قبل روی ضربه ایستگاهی تیر دروازه حریف را به لرزه در آورده بود.

نیمار در دقیقه ۶۶ پنجمین گل بارسلونا را به ثمر رساند. او از روی ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه خیخون را گشود تا مثلث MSN بار دیگر در یک بازی موفق به گلزنی شود. ایوان راکیتیچ هم در این بازی گلزنی کرد. هافبک کروات بارسلونا در دقیقه ۸۸ دروازه حریف را باز کرد.

بارسلونا با این برد ۵۷ امتیازی شد و بار دیگر به طور موقتی به صدر جدول رده بندی رفت.

همزمان با این بازی تیم ویارئال در زمین اوساسونا به میدان رفت و میزبان خود را ۴ بر یک شکست داد.