ضرورت تسریع در تدوین لایحه نظام صنفی آموزش پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان در حاشیه سفر یک روزه خود به شاهرود شامگاه چهارشنبه در نشست فرهنگیان شرق استان سمنان به میزبانی کانون شهید بهشتی به منظور رسیدگی به مشکلات فرهنگیان حضور یافت.

در این نشست که با حواشی نیز روبرو بود، ۹نفر از جمع فرهنگیان به نیابت از سایر همکاران خود تقاضای خود را در این بین مطرح کردند که در این بین خواسته اکثریت معلمان رسیدگی به وضعیت بیمه طلائی، نادیده گرفتن شدن فرزندان فرهنگیان، وجود تبعیض در بین فرهنگیان و مجموعه ادارات سایر نهادها، درخواست تامین اعتبار برای تعمیر مدارس و آموزشگاه ها، رسیدگی به امور فرهنگیان، درخواست مستقر شدن کانون صنفی فرهنگیان استان در شاهرود، زیاد بودن آب بهای مدارس، کمبود نیروهای معلمان بهداشت، نبودن دانشکده فنی و حرفه ای برادران، عدم حمایت فرزندان فرهنگیان در کسب رتبه ها و مدارج عالی، حفظ شان فرهنگیان در ادارات دولتی و تالیف کتب درسی مبتنی بر مسائل اخلاقی و تربیتی، تراکم بالای دانش آموزان در مقطع ابتدایی و بررسی موانع تحصیلی مطرح شد که برخی از این پرسش و پاسخ ها را می خوانیم.

استاندار سمنان در برای سخنان معلمان روستاهای محروم شاهرود و تاکید بر ضرورت توجه به حقوق و مزایای معلمان روستاهای خارتوران بیارجمند، با بیان اینکه اصل بر بیتوته معلمان در روستا است مگر اینکه عکس آن به اثبات برسد، رفت و آمد روزانه علاوه بر ایجاد دغدغه، انسان را فرسوده می کند، گفت: با روحیات آموزش و پرورش آشنا و معتقد هستیم برای توسعه روستاها باید در آن استقرار یافت چرا که این امر باعث افزایش ماندگاری در روستاها می شود و در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل این امر به توسعه روستاها کمک می کند.

خباز تصریح کرد: در ارتباط با حقوق و مزایا در مناطق کمتر توسعه یافته باید گفت همیشه در خانواده اگر بخواهیم تبعیض قائل شویم فرزند مخالفت می کند و باید نظامی را در پرداخت ها طراحی کنیم تاجایگاه و ارزش واقعی معلمان حفظ شود.

وی همچنین در مقابل گلایه برخی فرهنگیان با طرح این موضوع که بازنشستگان در ادارات تکریم نمی شوند، گفت: تبعیض بی حرمتی است و همه مسائل در مادیات خلاصه نمی شود بلکه حرمت، جایگاه و احترام در درجه اول اولویت است و بر همین اساس در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش در برگزاری هفته معلم پیش قدم شدیم و از دستگاه های اجرایی تقاضا داریم تا میزبان معلمان بازنشسته باشند چراکه هرچه داریم از معلمان است و باید قدردان آنها باشیم.

مقام عالی دولت در استان سمنان همچنین در رابطه با این بحث که انتخاب مدیر مدرسه باید در خود مجموعه صورت گیرد نیز گفت: معلمان زمانی که می خواهند مدیری برای مدرسه انتخاب کنند باید از معلمان خود مجموعه انتخاب شود چراکه با خلق و خوی هم بیشتر آشنا هستند و اگر در آموزشگاه فردی که بتواند این مسئولیت را قبول کند وجود نداشت، در آن صورت می توان از آموزش و پرورش کمک گرفت و معتقد هستیم اگر این امر رخ دهد آثار مثبت آن به نفع معلمان خواهد بود چراکه همکاری بیشتری با او می شود.

خباز راهکار حل مشکلات فرهنگیان را تدوین لایحه نظام صنفی آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: این لایحه در دست دولت است و اگر در مجلس به تصویب برسد همان مزیت هایی که نظام پزشکی و مهندسی در مجموعه های خود دارند با مجموعه قویتری در قالب مصوبه مجلس می تواند راهگشا باشد.

وی تصریح کرد: راهکار آن در این است که جمعی از فرهنگیان که عمری را پای گچ و تخته سپری کردند در مجلس فراکسیون قوی تری را ایجاد کنند و معتقد هستیم معلمان باید به عنوان نماینده در صحن مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند در راستای تخصیص بودجه و حل مشکلات آموزش و پرورش قدمی برداشته تا چالش ها برطرف شود.

استاندار سمنان در برابر دغدغه اغلب معلمان در راستای پایین بودن حقوق و مزایا ایشان، نیز گفت: قبول داریم که حقوق فرهنگیان پایین است که در این بین باید تدابیری از سوی دولت تدوین شود و امیدواریم بتوانیم با اتخاذ تصمیات درست به آنچه که حق یک معلم است را اجرایی کنیم.

خباز خاطرنشان کرد: معلم باید وقت خود را در راه تحقیق و پژوهش صرف کند و باید آنقدر معیشت او تامین باشد که غیر از پرداختن به علم و دانش دغدغه دیگری نداشته باشد که باید برای رفع مشکلات در چارچوب قوانین اقدام شود.