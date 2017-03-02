وضعیت حوزه بهداشت و درمان ایلام با نقطه مورد انتظار فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی چهارشنبه شب در افتتاح پروژه های درمانی استان ایلام اظهار داشت: وضعیت حوزه بهداشت و درمان استان ایلام در مقایسه با گذشته، بهبود یافته اما با نقطه مورد انتظار فاصله دارد و ضرورت دارد سازمانها و ارگانهای مختلف برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در این استان کمک کنند.

وی ضمن تقدیر از تلاش های استاندار استان ایلام و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اظهار داشت: مردم فداکار این استان شایسته بهترین خدمات در همه حوزه ها هستند.

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود تجهیزات پزشکی در استان ایلام، از افتتاح دو دستگاه ام آر آی و سه دستگاه سی تی اسکن در سفر خود به این استان خبر داد و گفت: استان ایلام نیازمند تجهیزات بیشتری است و امیدواریم بیمارستان در حال احداث شهر ایلام، با سرعت به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: امیدواریم وزارت نفت نیز به اندازه ای که از منابع این استان برداشت می کند، نیم نگاهی هم به حوزه سلامت ایلام داشته باشد و بیمارستان هایی را به ویژه در حوزه سوانح و سوختگی راه اندازی کند و مردم ایلام هم به آنها احترام می گذارند و شکرگزار خدمات و زحمات آنها هستند.

وزیر بهداشت ضمن تقدیر از نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی به دلیل حمایت از حوزه سلامت، ابراز امیدواری کرد که پروژه های بهداشتی و درمانی در شهرستان های این استان با سرعت به نتیجه برسد چرا که ایلام استان مرزی است و نقش بسیار ارزشمندی در دوران دفاع مقدس داشته است.

وی گفت: بهره برداری از بیمارستان ۳۷۴ تختخوابی ایلام به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات به تاخیر افتاده است که امیدواریم این پروژه تا پایان سال آینده تکمیل و افتتاح شود.

مرکز تحقیقات و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مرکز ام آر آی و آی سی یو بیمارستان امام خمینی و کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی فجر انقلاب با اعتبار بیش از ۱۸ میلیارد تومان از طرحهایی بود که با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

مرکز ام آر آی بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام در زمینی با زیربنای ۲۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ساخته و تجهیز شده است.

بخش آی سی یو این بیمارستان نیز در زمینی با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ساخته و تجهیز شده که ۱۸ تخت به ظرفیت تخت های ویژه بیمارستانی افزوده شده است.

بازدید از بیمارستان ۳۶۱ تختخوابی شهر ایلام برنامه دیگر وزیر بهداشت در ایلام بود.

افتتاح مرکز جامع سلامت روستایی میشخاص و راه اندازی بخش سی تی اسکن شهرستان های آبدانان و دهلران برنامه های بعدی وزیر بهداشت در روز جمعه خواهد بود.