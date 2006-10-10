به گزارش خبرگزاري مهر ، در بخشي از اين بيانيه كه به امضاي تجمع كنندگان رسيده است چنين آمده : محضر شريف رهبر معظم انقلاب اسلامي و ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي بزرگ سكاندار كشتي ايثار و از خود گذشتگي و سردمدار جبهه فداكاري و جانبازي بدين وسيله اينجانبان امضاء كنندگان زير جمعي از ايثاگران انقلاب اسلامي و 8 سال دفاع مقدس مطالبي را پيرامون لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران به پيشگاه حضرت عالي معروض مي داريم.

1- در حالي كه بيش از 2 سال است كه اميدهاي فراواني نسبت به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثاگران در بين آحاد ايثارگران و جانبازان ايجاد گرديده و همه اخبار نويد بخش نهادينه شدن حقوق ايثارگران وحمايت منطقي و گسترده نظام مقدس جمهوري اسلامي از قشر رنج ديده و دل سوخته انقلاب و دفاع مقدس بود با تقديم لايحه از طرف دولت و انتشار متن آن مشخص گرديد سطح خدمت رساني در لايحه فوق نازل تر از قوانين قبلي بوده و داراي نواقص و ضعف هاي بسياري است كه نه تنها جامعه ايثارگران را به حقوق حقه خود نمي رساند بلكه آنان را از بسياري حقوق شناخته شده قبلي نيز محروم مي سازد.

2- تمام ايثارگران و جانبازان بنا به ماهيت اعتقادي و روحيه ايثارگري خود در كنار همه رنج ها و آلام خويش هميشه كوشيده اند تا از فعاليت هاي اجتماعي بر كنار نبوده و همواره به عنوان الگوهاي ايثارگري در بين جامعه پيشتاز عرصه هاي علمي و فرهنگي و اجتماعي باشند. با وجود اين، لايحه تقديمي دولت به وضوح ايثاگران را منزوي و خانه نشين مي كند.

3- ما ايثارگران و جانبازان انقلاب و دفاع مقدس صراحتا اعلام مي كنيم دست هاي مرموزي در كار است كه نيازهاي اوليه و حقوق ابتدايي ايثارگران را با هويت و شان والاي ايثارگري گره زده و به اين طريق سيماي ايثارگران را در ذهن جامعه مسئولان و كارگزاران نظام مخدوش نمايد.

4- در حالي كه جامعه ايثارگران بارها در خصوص همفكري و مشاوره با نهادهاي كارشناسي دولت و مجلس در جهت احقاق حقوق و ايجاد نظام عادلانه خدمت رساني به ايثارگران اعلام آمادگي نموده و متاسفانه اين مهم كمتر تحقق يافته است ، جهت استحضار حضرت عالي به اطلاع مي رساند پس از اعلام مواضع ايثارگران و ارائه نقاط ضعف و قوت لايحه به رياست جمهور و درخواست استرداد آن توسط دولت، متاسفانه مجلس شوراي اسلامي بدون عنايت به درخواست دولت كه در نتيجه روند بررسي لايحه را غير قانوني كرده به تصويب و ارسال به شوراي نگهبان اقدام كرده است.

در پايان از محضر مبارك حضرت عالي خواهشمنديم با رهنمودها و ارشادات راه گشاي خود به مسئولان ذي ربط خانواده بزرگ ايثارگران را مورد تفقد قرار دهيد.