دو هنرمند از «جای همیشه خالی» خواندند/شعرخوانی برای کودکان خیریه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب در ادامه برنامه های کافه کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اشعار نسرین انشائی توسط اصغر زیبایی نژاد و شاعر سروده و خوانده شد.

انشائی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون این اجرا گفت: ساختار این اجرا بر اساس کتاب پیشین من با عنوان «از چشم های من است اگر تو لو می روی» است که روی شعرهای بی وزنی و سپید بود.

وی با بیان اینکه تلاش کرده در اجرای این اشعار مخاطب را رودر روی خود قرار دهد افزود: سال ۱۳۹۱ این کتاب منتشر شد که از اصغر زیبایی نژاد درخواست کردم در کنارم این شعرها را خواندیم.

این بانوی شاعر که در زمینه آواز و تئاتر هم فعالیت هایی دارد اظهار کرد: آلبومی هم با همراه با کتاب یادشده تهیه گردیده که به همراه «از چشم های من است اگر تو لو می روی» منتشر شد.

شاعر «مردمکهای بلوطی» ادامه داد: دوماه دیگر هم کتابی از غزلیاتم به چاپ می رسد و کتاب دیگری که در دست چاپ دارم با موضوع اجتماعی است.

او که در این اجرا شعرهای سپید مینیمال را با زیبایی نژاد به اجرا گذاشت تاکید کرد: تلاش کردم اشعار بر اساس فضای ذهنی خودم باشد و عاشفانه و خاطره گونه بود.

این شاعر و هنرمند خواستار توجه ویژه مردم به اطرافیان خود شد و با اشاره به اینکه اجرای شعرخوانی یادشده به نفع کودکان خیریه بود افزود: فارغ از حضور در جمع های این چنینی مردم بیشتر در آستانه عید نوروز به آنان که نیازمند یاری شان هستند توجه کنند.

زیبایی نژاد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون نسبت شعرخوانی و تئاتر عنوان کرد: از آنجا که در آستانه عید نوروز قرار داریم بر این شدیم به نفع کودکان زیر پوشش خیریه سروده های خانم انشایی را خوانش کنیم.

این تئاتری شیراز که مدتی است به کارهای خیرخواهانه می پردازد ادامه داد: در این شعرخوانی بر اساس همت عالی حاضران صندوقی برای جمع آوری کمک های انسان دوستانه مردمی قرار دادیم.

وی درباره سبک شعرخوانی خود گفت: با توجه به اینکه فضای شعر با تخیل روبه روست، بازیگری هم با تخیل شکل می گیرد، شاید قرابت این ها و اینکه یک بازیگر شعری بخواند تاویل دیگری از خوانش خواهد بود.

زیبایی نژاد با بیان اینکه تصویر کردن فضای تخیلی شعر به وسیله بازیگری ممکن می شود، اظهار کرد: برای این شعرخوانی نزدیک به دو هفته تمرین انجام شد و این گونه نبود که برای شعرخوانی فقط نیاز به ۲ یا ۳ ساعت تمرین باشد.

این هنرمند تئاتر با بیان اینکه دست کم ۱۵ جلسه تمرین مفید برای این شعرخوانی انجام گرفت افزود: بدین خاطر بیش از اندازه با شعرها آشنا هستیم و هر دو تلاش کردیم با تمام وجود این سروده ها را بخوانیم؛ شاید بیش از اندازه در فضای خوانش غرق شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شعرخوانی «جای همیشه خالی» توسط موسسه خیریه امید فردا با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد.