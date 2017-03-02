محکومیت حملات طالبان به کابل توسط شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله اخیر طالبان به کابل پایتخت افغانستان را قویا محکوم کرد.

شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه ای درباره تهدیدات طالبان ، القاعده و داعش و دیگر گروه های مسلح علیه مردم افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور و نیروهای بین المللی حاضر در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

در این بیانیه بر لزوم پای میز محاکمه کشیدن عاملان و حامیان مالی و طراحان این حملات تاکید شده است و از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است بر اساس مقررات بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت با مقامات دولت افغانستان همکاری کنند.

گفتنی است روز گذشته دستکم ۱۵ تن از شهروندان افغانستان بر اثر حملات گروه طالبان به اهداف نظامی و اطلاعاتی در کابل، پایتخت این کشور کشته شدند.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت داخله افغانستان، انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک مقر فرماندهی پلیس واقع در غرب کابل منجر به شکل گیری درگیری ها میان مهاجمین مسلح و نیروهای امنیتی شد.

این درحالیست که چند ساعت پیش از این حمله تروریستی نیز نیروهای پلیس کابل در مقر فرماندهی پلیس این شهر واقع در نزدیکی مدرسه آموزش نظامی ارتش، با مهاجمین مسلح طالبان درگیر شدند.

«نجیب دانش»، سخنگوی وزارت کشور افغانستان ضمن اعلام این خبر گفت که بر اثر این دو درگیری انجام شده در کابل، ۱۵ تن از شهروندان افغانستان شامل ۱۱ غیرنظامی و ۴ نظامی کشته شده اند.

همچنین گفته می شود بیش از ۵۰ زن و کودک افغان نیز بر اثر وقوع درگیری و تیراندازی های انجام شده زخمی شده اند.