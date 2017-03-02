۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

در پی تعرض به سفارت کشورمان در کپنهاگ؛

سفیر دانمارک در تهران به وزارت خارجه احضار شد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بعد از ظهر دیروز شش تن از عناصر معاند در اقدامی مشکوک سفارت کشورمان در کپنهاگ را مورد تعرض قرار دادند که بلافاصله سفیر دانمارک در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: بعد از ظهر دیروز شش تن از عناصر معاند در اقدامی مشکوک سفارت کشورمان در کپنهاگ را مورد تعرض قرار دادند که بلافاصله مدیر کل شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه سفیر دانمارک در تهران را به وزارت امور خارجه احضار و با ابلاغ مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران علیه این اقدام خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی و مقررات و قوانین داخلی دانمارک و عملکرد ضعیف آن دولت در تامین امنیت و آرامش سفارت و پرسنل آن، خواستار برخورد قاطع، مسئولانه و جدّی دولت دانمارک با عوامل تعرض و اعلام نتیجه آن شد.

قاسمی افزود: در این احضار خاطرنشان شد تکرار تعرض و عدم اقدام جدی و بازدارنده، نه تنها اراده و نیت دولت دانمارک را شدیدا زیر سوال برده بلکه می تواند به روابط رو به رشد دو کشور آسیب رساند و قطعا واکنش متناسب  را در پی خواهد داشت.

سفیر دانمارک ضمن اظهار تاسف عمیق و غیر قابل قبول خواندن حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران گفت: پیام  روشن است. در اسرع وقت آن را به کپنهاگ منعکس و  مورد پی گیری  قرار داده و نتیجه را گزارش خواهم کرد.

