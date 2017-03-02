سفیر دانمارک در تهران به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: بعد از ظهر دیروز شش تن از عناصر معاند در اقدامی مشکوک سفارت کشورمان در کپنهاگ را مورد تعرض قرار دادند که بلافاصله مدیر کل شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه سفیر دانمارک در تهران را به وزارت امور خارجه احضار و با ابلاغ مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران علیه این اقدام خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی و مقررات و قوانین داخلی دانمارک و عملکرد ضعیف آن دولت در تامین امنیت و آرامش سفارت و پرسنل آن، خواستار برخورد قاطع، مسئولانه و جدّی دولت دانمارک با عوامل تعرض و اعلام نتیجه آن شد.

قاسمی افزود: در این احضار خاطرنشان شد تکرار تعرض و عدم اقدام جدی و بازدارنده، نه تنها اراده و نیت دولت دانمارک را شدیدا زیر سوال برده بلکه می تواند به روابط رو به رشد دو کشور آسیب رساند و قطعا واکنش متناسب را در پی خواهد داشت.

سفیر دانمارک ضمن اظهار تاسف عمیق و غیر قابل قبول خواندن حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران گفت: پیام روشن است. در اسرع وقت آن را به کپنهاگ منعکس و مورد پی گیری قرار داده و نتیجه را گزارش خواهم کرد.