ایران اسلامی امن ترین و قدرتمندترین کشور منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از خانواده های شهدای مدافع حرم در ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم از حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان محبوب ترین بانوی دوعالم یاد کرد و گفت: خدا با خانواده های مدافع حرم همانند فاطمه زهرا معامله کرده است.

وی افزود: شهدای مدافع حرم برای دفاع از حرم اهل بیت (ع) جانفشانی کرده اند و باید قدر و ارزش آنان را دانست . شهدای مدافع حرم در راستای دومعیار رسول خدا شامل کتاب و سنت حرکت و عمل کرده اند.

سخنگوی هیئت دولت ادامه داد: اگر شهدای مدافع حرم نبودند، مشکلات کشورهای حاشیه را در ایران شاهد بودیم. این شهدا برای امنیت کشور، جانشان را فدا کرده اند.

نوبخت به موفقیت در مذاکرات هسته ای و شکست تحریم ها اشاره و اضافه کرد: اگر همیت جوانان و قدرت جمهوری اسلامی ایران نبود، آنان حاضر به مذاکره نبودند.

معاون رئیس جمهوری، امنیت را ناشی از رشادت و جانفشانی جوانان و شهدا برشمرد.

در این همایش از جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم تقدیر شد.

مازندران ۳۶ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است.