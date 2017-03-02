مسافران آسمانی بدرقه بهشت شدند/ خاکسپاری ۴ شهید گمنام

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چند روزی بود که خراسان جنوبی میزبانی از چهار لاله پرپر شده دفاع مقدس را داشت. چه روزهای خوبی بود... روزهایی پر از انتظار.. انتظاری که شاید گرهی به دستان این سبکبالان گشوده شود. روزهایی پر از اشک و آه و روزهایی پر از تمسک.

این روزها چه زود سپری شدند و امروز، پنج‌شنبه نیز این مسافران آسمانی با حضور گسترده مردم بدرقه بهشت شدند.

چه زیبا صحنه‌ای است، اشک‌های مادری که در میان پلک‌ها گم می‌شود، دستان کودکی که از دور با تابوت‌ها خداحافظی می‌کند و پاهای پدری که با عبور تابوت شهدا از مقابلش، لرزان‌تر می‌شود.

چه زیبا محفلی است، محفل بدرقه شهدای گمنام دفاع مقدس؛ همه برای خداحافظی آمده‌اند. برخی با سکوت، برخی با نیایش و برخی نیز با ضجه خداحافظی می‌کنند.

صدای دختربچه‌ای نیز هویداست که مرتب با چند سؤال سکوت مادرش را در هم می‌شکند و هر بار یک پاسخ از سوی این مادر ۳۰ ساله مطرح می‌شود: «این فرشته‌ها جنگیدند که ما الآن بتوانیم زندگی کنیم، به اینا می گن شهید!»

دخترک شش‌ساله لحظه‌ای سکوت می‌کند و دوباره می‌پرسد: «مگر فرشته‌ها هم می‌جنگند؟»

میزبانی از شهدا سعادت می‌خواهد

این بار من به سراغش می‌روم. لبخندی می‌زنم و می‌گویم: این‌ها مثل من و شما انسان بودند. رفتن جبهه و از ایران دفاع کردند و شهید شدند و حالا نامشان فرشته است.»

گویی به جوابش رسیده است. اندکی بالا و پایین می‌پرد. آب‌نبات‌چوبی‌اش را دردهان می‌گذارد و می‌گوید: من هم دوست دارم بجنگم و فرشته باشم.

به سراغ مادرش می‌روم. خود را زهرا نباتی معرفی می‌کند و می‌گوید: امیدوارم میزبان خوبی برای این شهدای گمنام باشیم.

وی بابیان اینکه میزبانی از شهدا سعادت می‌خواهد، می‌افزاید: بدون شک این شهدا مایه خیروبرکت استان خواهند بود.

نباتی ادامه می‌دهد: نباید جوانان، مادران و پدران در میزبانی از این شهدا از هیچ تلاشی دریغ کنند چراکه این افراد برای دفاع از ناموس، وطن و ایرانیان از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

به‌جای مادری برای بدرقه فرزندم آمده‌ام

اشک‌هایش مدام از روی گونه‌هایش می‌لغزد. مرتب چیزی می‌گوید و سر تکان می‌دهد. گاه‌وبیگاه هم‌نفس عمیقی می‌کشد و ناله‌ای سر می‌دهد.

وارد نیایشش می‌شوم. سکینه محمدی در پاسخ به علت حضورش در تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس می‌گوید: به‌جای یک مادر برای بدرقه فرزندم آمده‌ام.

وی بابیان اینکه این شهدا ناظر بر مردم و صحنه هستند، افزود: بدون شک این پیکرهای بی‌نشان برای دیدن مادر و یا خانواده‌شان بی‌قراری می‌کنند.

محمدی بابیان اینکه این شهدا در سخت‌ترین شرایط، میدان جنگ با دشمن را خالی نکردند، گفت: اکنون نوبت ما است که با میزبانی از این افراد، دین خود را به آن‌ها ادا کنیم.

این مادر ۵۰ ساله که گویی داغی بر دل دارد می‌گوید: چند سال پیش فرزند ۲۰ ساله‌ام را در حادثه تصادف ازدست‌داده‌ام و می‌دانم که غم از دست دادن فرزند چگونه پیر می‌کند.

دفن شهدا در خراسان جنوبی مایه افتخار استان است

امام‌جمعه شهرستان مود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: گریه کردن برای شهدا باعث تسلی روح خودمان می‌شود.

حجت‌الاسلام حسین فلسفی با اشاره به آیات قرآن بیان کرد: طبق احادیث قرآن، شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند.

وی بابیان اینکه باید شهدا را واسطه‌ای برای شفاعت قرار دهیم، افزود: شهدا به ما نیازی ندارند و این ما هستیم که نیازمند آن‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام فلسفی بابیان اینکه دفن شهدا در استان مایه سعادت و افتخار خراسان جنوبی است، گفت: باید قدر این شهدای گمنام را بدانیم.

وی بابیان اینکه میزبانی از شهدا نباید تنها در مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری خلاصه شود، افزود: باید همواره این سبکبالان را موردتوجه قرار دهیم.

گلزار شهدا کانونی برای انجام کارهای فرهنگی باشد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: گلزار شهدا باید کانونی برای انجام کارهای فرهنگی شود.

سرهنگ علی قاسمی ادامه داد: این امر باعث زنده ماندن نام شهدا، حفظ آرمان‌های انقلاب و انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جدید می‌شود.

وی بابیان اینکه زنده نگه‌داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، گفت: باید درزمینهٔ معرفی دستاوردهای انقلاب تلاش کنیم.

پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس بعد از مراسم تشییع در دانشکده کشاورزی امیرآباد و دوپیکر نیز در دانشگاه صنعتی بیرجند به خاک سپرده شدند.