۳۰سال انتظارعاشقانه تمام شد/احترام سرباز امروز به فرمانده دیروز

به گزارش خبرنگار مهر، همه آمده بودند تا پس از سال‌ها ورود دوباره فرماندهان هشت سال دفاع مقدس را به شهرشان خیر مقدم بگویند.

چشمان نگران و اشکبار مادران، پدران، خواهران، برادران و همسران این مسافران از راه رسیده زیبایی خاصی را به خود گرفته بودند چرا که از امروز دیگر قرار نیست چشم به راه و گوش به زنگ بخوابند و با آرامشی وصف نشدنی و به امید آنکه از این پس می‌توانند در قطعه‌ای از این زمین خاکی نشسته و با شهیدشان در دل بگویند گذران عمر می‌کنند.

حضور پیر و جوان، دختر و پسر و زن و مرد در این مراسم چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌ساخت و این حضور حماسی نمونه بارز زنده نگه داشتن یاد شهدا در ذهن همه مردم جامعه و به ویژه مردمان شهر شهیدان یعنی اصفهان است.

سربازان نظام وطیفه امروز نیز به احترام فرماندهان دفاع مقدس دیروز با آرایشی نظامی به میدان آمده و تمام قد به اسطوره‌های خود عرض احترام می‌کردند.

عاشقان همه از ساعت ۸ صبح در حسینیه ثارالله ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) گرد هم جمع آمده و پس از ادای احترام به مقام بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س) و همچنین عزاداری به مناسبت شهادت ایشان و سینه زنی برای حضور شهدای گلگون کفن اصفهانی با به دوش گرفتن پیکر مطهر این ۱۲ دلاور مرد ایرانی به سمت گلستان شهدای اصفهان حرکت کردند.

اضافه شدن خیل عظیم جمعیت در مراسم تشییع شهدا در مسیر تشییع این شهدا قابل توجه بود و بار دیگر به برکت حضور شهیدان در اصفهان هوای این شهر بارانی شد.

اما در بین مستقبلین از شهدا هنوز هم بودند مادرانی که چشم انتظار فرزندان بازنگشته خود از جبهه‌های حق علیه باطل هستند و به عشق اینکه روزی به استقبال فرزندانشان بیایند امروز را نیز با آئینه و گل و اسفند به استقبال مسافران تازه از راه رسیده آمده بودند و امید داشتند که شاید یکی از پنج شهید گمنامی که در این مراسم تشییع شده باشند مسافران در راهشان باشد.

در این بین یادآور می‌شویم که امروز علاوه بر تشییع پیکر پنج شهید گمنام در اصفهان پیکر مطهر شهید محمد امینی(در سمت بسیجی ۴ دی‌ سال ۶۵ به شهادت رسیده است) با حضور همسر، دو فرزند و مادرش،‌ پیکر شهید علی محمدرضایی( دومین شهید خانواده‌اش که به عنوان بسیجی ۳۰ آذر سال ۶۱ در دهلران به شهادت رسیده است) با حضور مادرش،‌ شهید سعید نمازی‌ زاده( از بسیجیان رزمنده که در سال ۶۱ به درجه رفیع شهادت نائل آمد) با حضور پدر و مادرش، شهید ماشاالله بربط(شهید پاسدار اهل شهرضا که در ۷ اسفند سال ۶۲ به شهادت رسید) با حضور دخترش، شهید منصور علی مهدی آرانی ( اهل کاشان و سومین شهید خانواده که به عنوان بسیجی در ۲۲ فروردین سال ۶۲ در منطقه فَکه به شهادت ‌رسید) ، شهید فضل‌ الله طوط ‌انداز(از سربازان رزمنده دفاع مقدس است که ۴ دی سال ۶۵ در عملیات کربلای ۴ به درجه رفیع شهادت نائل شد) و شهید مرتضی شاهچراغی(از غواصان شهید است که بصورت رسمی در سپاه فعالیت می‌کرد و در عملیات کربلای ۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد) در این آئین تشییع شدند.