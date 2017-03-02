ساخت تاتوی الکترونیکی برای اندازه گیری گلوکز خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان دانشگاه واسدای ژاپن تاتوهای الکترونیکی را از ورقه های بسیار نازک فیلم های انعطاف پذیر الاستومتریک با ضخامت ۷۵۰ نانومتر ساخته اند. آنها همچنین بخش های سیمکشی این دستگاه را از جنس نقره انتخاب و چاپ کردند.

سپس سیم کشی های چاپی نقره روی ورقه نازک تاتو قرار داده شدند. همچنین بقیه بخش ها مانند تراشه های مقاوم و ال ای دی ها نیز در سیم کشی کار گذاشته شدند. در نهایت نیز لایه دومی از فیلم روی سیم کشی قرار داده می شود.

این لایه های فیلم نه تنها به یکدیگر بلکه به پوست انسان نیز می چسبند. به گفته محققان این ورقه های نانو ۵۰ مرتبه از مواد مشابه انعطاف پذیرتر هستند.

این روش تولید تاتوهای الکترونیکی بسیار ساده است زیرا می توان کل این فرایند را در شرایط معمولی انجام داد. چنین تاتوهایی قابلیتهای متعددی دارد از جمله اندازه گیری سطح گلوکز یا الکل موجود در خون انسان.