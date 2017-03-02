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۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

رئیس کمیته پدافند غیرعامل شرکت توانیر:

آسیب‌پذیری شبکه توزیع برق کشور کاهش‌یافته است

آسیب‌پذیری شبکه توزیع برق کشور کاهش‌یافته است

اردبیل – رئیس کمیته پدافند غیرعامل شرکت توانیر گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان آسیب‌پذیری شبکه توزیع برق کشور در سال‌های اخیر کاهش‌یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حقی فام ظهر پنج‌شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه سومین کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت بحران در بخش توزیع با میزبانی اردبیل  در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کمیته پدافند غیرعامل در سال‌های بعد از شکل‌گیری در شرکت توانیر تأثیرات مطلوبی برای کاهش آسیب‌پذیری داشته است.

وی افزود: کشور در معرض اتفاقات طبیعی متعدد است و به عنوان مثال برف، باد، ریزگردها و اتفاقات متعدد طبیعی خود می‌تواند شبکه‌های توزیع را متأثر سازد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل شرکت توانیر متذکر شد: به منظور مواجه با بحران‌های احتمالی و حتی خرابکاری‌های احتمالی کمیته پدافند غیرعامل توانیر کارگاه‌های دوره‌ای آموزشی را برگزار می‌کند.

حقی فام افزود: در این کارگاه‌ها مهم‌ترین ضرورت‌های پدافند غیرعامل برای مدیران ارشد و میانی مطرح می‌شود و راهکارهای مختلف ارتقا شبکه توزیع بررسی می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تأکید کرد: هر سه ماه یکبار مسائل مختلف توزیع بررسی شده و به ویژه اثرات آسیب‌ها و تهدیدات طبیعی و تروریستی بررسی می‌شود.

وی به ضرورت استفاده کاربردی از دستاوردهای کارگاه‌ها از سوی استان‌ها تأکید کرد و بیان داشت: انتظار می‌رود کارگاه‌های آموزشی دستاوردهای عملیاتی داشته باشند.

کد مطلب 3921552
محمد میرزایی ناطق

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