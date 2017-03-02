به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حقی فام ظهر پنج‌شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه سومین کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت بحران در بخش توزیع با میزبانی اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کمیته پدافند غیرعامل در سال‌های بعد از شکل‌گیری در شرکت توانیر تأثیرات مطلوبی برای کاهش آسیب‌پذیری داشته است.

وی افزود: کشور در معرض اتفاقات طبیعی متعدد است و به عنوان مثال برف، باد، ریزگردها و اتفاقات متعدد طبیعی خود می‌تواند شبکه‌های توزیع را متأثر سازد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل شرکت توانیر متذکر شد: به منظور مواجه با بحران‌های احتمالی و حتی خرابکاری‌های احتمالی کمیته پدافند غیرعامل توانیر کارگاه‌های دوره‌ای آموزشی را برگزار می‌کند.

حقی فام افزود: در این کارگاه‌ها مهم‌ترین ضرورت‌های پدافند غیرعامل برای مدیران ارشد و میانی مطرح می‌شود و راهکارهای مختلف ارتقا شبکه توزیع بررسی می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تأکید کرد: هر سه ماه یکبار مسائل مختلف توزیع بررسی شده و به ویژه اثرات آسیب‌ها و تهدیدات طبیعی و تروریستی بررسی می‌شود.

وی به ضرورت استفاده کاربردی از دستاوردهای کارگاه‌ها از سوی استان‌ها تأکید کرد و بیان داشت: انتظار می‌رود کارگاه‌های آموزشی دستاوردهای عملیاتی داشته باشند.