به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح پنجشنبه در آیین یادواره شهدای روستای شهنیاء بردخون اظهار داشت: شهدای عزیز با نثار همه هستی خود، به نظام اسلامی وفادار ماندند و بعد از آنان خانواده معظمشان در مسیر شهادت حرکت می کنند.

حسینی با اشاره به حرکت‌های تروریستی در کشورهای دیگر، گفت: اگر شهدا و ایثارگران نبودند وضعیت امروز کشور ما بهتر از این کشورهای بحران زده نبود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اضافه کرد: در دوران غربت و مظلومیت انقلاب اسلامی تنها مردم و شهدا باحضور در صحنه، دشمنان را از میان برداشتند و با هجرتی مقدس جهاد در راه خدا کردند.

امام جمعه دیر خطاب به خانواده های شهدا گفت: خانواده‌های شهدا افتخار کنید که با خون پاک فرزندان شما درخت انقلاب آبیاری شد و اگر امروز آزادی‌خواهی در کشورهای اسلامی و آزاده بلند است به دلیل ایثار شهدا است.

وی با بیان اینکه موج بیداری اسلامی به برکت خون شهدا است، ادامه داد: ایران اسلامی به دلیل فداکاری و ایثار مردم در برابر دشمن ایستاد.

حسینی خاطرنشان کرد: امروز دشمن به رنگ‌های مختلف در می‌آید و نباید از ظاهر آنان فریب بخوریم که نیازمند روحیه ایثار و فداکاری و پایبندی به دین و ارزش‌های اسلامی داریم.

امام جمعه دیر خواستار نهادینه‌شدن فرهنگ شهادت در جامعه شد و تصریح کرد: مردم به‌ویژه نسل جوان برای مقابله با دشمن و جنگ نرم آماده شوند و تلاش کنند تا روحیه ایثار و شهادت در جامعه کمرنگ نشود.

در ادامه با تقدیم هدایایی از خانواده معظم شهدای روستای شهنیا تقدیر شد.

قبل از برگزاری یادواره، سه شهید گمنام بردستان از سه راه بردخون و پس از عبور از روستاهای کناری، وحدت آباد، آبکش، مغدان تا شهنیا تشییع کردند.