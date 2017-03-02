مهم ترین مسلک دینی-سیاسی حضرت زهرا(س)

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه؛ داستان شهادت حضرت صدیقه ی کبری (س) در صدر اسلام علاوه بر مظلومیت طاقت فرسای حضرتش دارای درس ها و پیامهای حیاتی و بسیار مهمی برای تاریخ اسلام و بشر تا ابد الدهر می باشد که حقا و انصافا اگر بکار بسته شده و مورد عنایت باشد در زندگی آحاد جامعه ی اسلامی اثراتی بس مثبت و بی بدیل می گذارد.از این درس ها مهمترین شان مسلک دینی سیاسی حضرت زهرا (س) می باشد که نتیجه آن حفظ اصل اسلام بود.

« حفظ اصل اسلام با تمام وجود»

اینکه اسلام ، دین یگانه ی تمام و کمال توحیدی باید به هر قیمتی با تمام اصل و وجودش تا قیام قیامت حفظ گردد.درسی است که حضرت زهرا (س) با اهدای جان خویش و فرزند شش ماهه ی خود این را ثابت وبه همگان اعلام داشت.برای اینکه نمی از یمی از زحمات جانکاه حضرت فاطمه الزهرا (س) در راستای حفظ اسلام را تبیین نموده باشیم به برخی از مصائب آن حضرت اشاره می نماییم:

الف-از پیامبر اکرم (ص) منقول است که فرمود:

«چون به دخترم فاطمه می نگرم بیاد می آورم آنچه را که بعد از من بر سر او خواهد آمد و حال آنکه در خانه اش ذلّت وارد گردیده، از وی هتک حرمت شده، حقش غضب، و ارثش منع شده، پهلویش شکسته و جنینش سقط گردیده و او فریاد برمی آورد « یا محمداه ».... پس او اولین کسی از اهل بیتم می باشد که به من ملحق می گردد، پس بر من وارد می شود، محزون، مکروب، مغموم، مقتول... ».

«..وانّی لمّا رأیتها ذکرت ما یصنع بعدی، کانّی بها وقد دخل الذّل بیتها وانتهکت حرمتها وغصبت حقّها ومنعت ارثها وکسرت جنبها واسقطت جنینها وهی تنادی: یإ؛ محمداه...فتکون اوّل من یلحقنی من أهل بیتی فتقدم علیّ َ محزونة مکروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. » (فرائد السمطین، ج ۲، ص ۳۴، ۳۵ طبع بیروت.)

ب-قال موسی بن جعفر (ع): انَّ فاطمة (س) صدّیقة شهیده. (اصول کافی ج ۱، ص ۳۸۱)

ج-علامه بلاذری (۲۷۰هـ) :

إن أبابکر آرسل إلی علی یرید البیعة ، فلم یبایع ، فجاء عمر و معه فتیلة . فتلقته فاطمة علی الباب فقالت فاطمة : یابن الخطاب ! أتراک محرّقا علیّ بابی ؟! قال : نعم ، و ذلک أقوی فیما جاء به أبوک .(انساب الاشراف، بلاذری، ج۱، ص۵۸۶.)

ابو بکر به دنبال علی برای بیعت کردن فرستاد چون علی(علیه السلام) از بیعت با ابوبکر سرپیچی کرد، ابوبکر به عمر دستور داد که برود و او را بیاورد ، عمر با شعله آتش به سوی خانه فاطمه(علیها السلام) رفت. فاطمه(علیها السلام)پشت در خانه آمد و گفت: ای پسر خطّاب! آیا تویی که می خواهی درِ خانه را بر من آتش بزنی؟ عمر پاسخ داد: آری! این کار آنچه را که پدرت آورده محکم تر می سازد .

د-ابن قتیبه نیز درکتاب «الامامه و السیاسه» اصل ماجرا را این گونه نقل کرده است:

«ثم قام عمر مشی معه جماعه حتی اتو باب فاطمه (سلام‌الله‌علیها) دقوا الباب فلما سمعت اصواتهم نادت باعلی صوتها یا ابت یا رسول الله ما ذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه فلما سمع القوم صوتها و بکائها انصرفوا باکین و کادت قلوبهم تنصدع و اکبادهم تنفطر؛ و بقی عمر و معه قوم فاخرجوا علیا فمضوا به الی ابی بکر؛ آنگاه عمر برخاست و با گروهی به درب خانه فاطمه (سلام‌الله‌علیها) رفت در ب را کوبید وقتی فاطمه (سلام‌الله‌علیها) صدایشان را شنید با صدای بلند فریاد زد: ای پدر جان‌، ای رسول خدا ببین ابن خطاب و ابن ابی قحافه بعد از تو چه بر سر ما می‌آورند؟ وقتی مردم صدای گریه فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را شنیدند با گریه برگشتند نزدیک بود قلب و جگرشان پاره شود اما عمر و گروهی باقی ماندند و سرانجام علی (علیه‌السّلام) را به زور از خانه بیرون کشیدند و او را نزد ابوبکر آوردند.»

(ابن قتیبه الدینوری، عبد الله بن مسلم، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۳۰.)

اما نکته ی اساسی این گفتار بر این است که حضرت صدیقه کبری خاتون دو سرا (س) با تحمل تمام این مصائب و شدائد اسلام را بر خود و جان خویش ترجیح داد و برای حفظ اصل اسلام از هرگونه امری که موجب تفرقه گردد پرهیز نمود.

نقل ابن ابی الحدید کاملا این مطلب را تبیین و تشریح می کند: «ابن ابی الحدید می گوید:

در یکی از روزهایی که علی عزلت گزیده، دست روی دست گذاشته بود، بانوی گرامی وی فاطمه زهرا، او را به قیام ونهضت وبازستانی حق خویش تحریک کرد. در همان هنگام صدای مؤذن به ندای

«اشهد ان محمدا رسول الله» بلند شد. امام رو به همسر گرامی خویش کرد وگفت: آیا دوست داری که این صدا در روی زمین خاموش شود؟ فاطمه گفت: هرگز. امام فرمود: پس راه همین است که من در پیشگرفته ام. » لذا مهمترین درس و سلوک سیاسی دینی حضرت زهرا (س) تلاش برای حفظ اسلام و وحدت بود و بس! پس هرکس دل در گروی محبت او دارد بع مانند او عمل کند که هرکس چیزی را دوست داشت مطیع آن است!(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱۱، ص ۱۱۳)