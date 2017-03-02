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۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

وزیر جهاد کشاورزی:

حل مشکلات کشاورزان سیل‌زده در سریع‌ترین زمان انجام شود

حل مشکلات کشاورزان سیل‌زده در سریع‌ترین زمان انجام شود

بوشهر - وزیر جهاد کشاورزی گفت: حل مشکلات کشاورزان سیل‌زده در سریع‌ترین زمان انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهاد کشاورزی به همراه استاندار بوشهر ظهر پنجشنبه از مزارع کشاورزی سیل‌زده شهرستان دیر در بخش بردخون بازدید و بر ضرورت تسریع در حل مشکلات کشاورزان این مناطق تاکید کرد.

محمود حجتی گفت: حل مشکلات کشاورز و خسارت دیدگان از سیل را با جدیت در دستور کار داریم و دولت نیز برای التیام دردهای خسارت‌دیدگان کمک می‌کند.

حجتی با بیان اینکه سیل به زیرساخت‌های برخی از استان‌ها خسارت‌هایی را وارد کرده است، اظهار داشت: ۲۰ میلیارد تومان برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان که در جریان سیل بیشترین حادثه را دیده اند تخصیص یافته است که سهم هر استان ۴ میلیارد تومان خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی در بخش کشاورزی است و به عنوان قطب کشاورزی گوجه فرنگی خارج از فصل نیز محسوب می‌شود.

حجتی، توسعه طرح‌های کشت گلخانه‌ای را یکی از برنامه‌های مهم دولت بر شمرد و افزود: با توجه به نقش کشت گلخانه‌ای در صرفه‌جویی آب پرداخت تسهیلات به این بخش و پرورش ماهی در قفس در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 3921582

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