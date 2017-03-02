به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهاد کشاورزی به همراه استاندار بوشهر ظهر پنجشنبه از مزارع کشاورزی سیل‌زده شهرستان دیر در بخش بردخون بازدید و بر ضرورت تسریع در حل مشکلات کشاورزان این مناطق تاکید کرد.

محمود حجتی گفت: حل مشکلات کشاورز و خسارت دیدگان از سیل را با جدیت در دستور کار داریم و دولت نیز برای التیام دردهای خسارت‌دیدگان کمک می‌کند.

حجتی با بیان اینکه سیل به زیرساخت‌های برخی از استان‌ها خسارت‌هایی را وارد کرده است، اظهار داشت: ۲۰ میلیارد تومان برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان که در جریان سیل بیشترین حادثه را دیده اند تخصیص یافته است که سهم هر استان ۴ میلیارد تومان خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی در بخش کشاورزی است و به عنوان قطب کشاورزی گوجه فرنگی خارج از فصل نیز محسوب می‌شود.

حجتی، توسعه طرح‌های کشت گلخانه‌ای را یکی از برنامه‌های مهم دولت بر شمرد و افزود: با توجه به نقش کشت گلخانه‌ای در صرفه‌جویی آب پرداخت تسهیلات به این بخش و پرورش ماهی در قفس در اولویت قرار دارد.