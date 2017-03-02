پیکر یک شهید گمنام در دزفول تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه مراسم استقبال از پیکر پاک این شهید گمنام ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح از حرم محمد بن جعفر طیار به سمت حرم سبزقبا برگزار شد و در همان روز ساعت ۲۰ در مسجد امام سجاد (ع) نیز مراسم وداع با این شهید با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید نیز صبح امروز پنجشنبه ساعت ۹ صبح از میدان مثلث به سمت حرم سبزقبا آغاز و سپس پیکر پاک شهید به پادگان شهید باکری برای خاکسپاری انتقال یافت و سپس پیکر پاک این شهید گمنام در قسمت نمازخانه پادگان نظامی سردار شهید مهدی باکری دزفول به خاک سپرده شد.

این مراسم که در هوای بارانی صورت گرفت با حضور پر شور مردم، مسئولان محلی و به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان و اجرای رژه و حرکات نمایشی همراه بود.

این شهید ۲۲ سال سن دارد و در سال ۶۳ در منطقه شرق دجله و در عملیات بدر به درجه رفیع شهادت نائل آمده که پیکر پاک وی در روز ۱۸ آذر ماه سال جاری کشف شده است.

امشب نیز مراسم شب وداع با این شهیدگمنام در محل نمازخانه پادگان و در کنار مزار وی برگزار خواهد شد.