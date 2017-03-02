رئیس جمهور آینده کشور باید در طراز نظام اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواره یاس نبوی ظهر پنجشنبه با حضور آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، فریدون همتی استاندار، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مردم ولایت مدار استان در امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.

آیت الله احمد خاتمی در این مراسم با بیان ابعاد شخصیتی حصرت فاطمه زهرا(س) گفت: منظور از خیر کثیر که در مورد حضرت بیان شده تنها اولاد فاطمه نیست بلکه منظور گفتمان فاطمی وسخنانی است که نهادینه وماندگار شده است.

وی بیان کرد:گفتمان فاطمی همان محبت اهل بیت است که در عاشورا نیز درس محبت به عاشقان حسینی داده است و هر شیعه در هر جای کره خاکی که باشد داغ حسین را در دل دارد و هرگز آن را فراموش نمی کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور تاثیرگذار خود در همه صحنه ها حتی جنگ موجب تقویت روحیه حضرت علی و رزمندگان می شد و آرامش امیرمومنان از صدقه کبری بود.

آرزوی دشمن حذف گفتمان فاطمی از جامعه است

خاتمی گفت: دشمن تلاش می کند تا گفتمان فاطمی و ولایی در جامعه اسلامی نباشد اما ملت ما با درک درست از شرایط تا آخرین نفر، آخرین نفس و آخرین قطره خون خود از عرصه ولایت و ائمه دفاع خواهد کرد و این آرزوی بدخواهان را نقش برآب خواهد کرد.

وی اضافه کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) عرصه دفاع از ولایت را مانند دفاع از اسلام می دید و باید دانست آنجا که حرف از ولایت باشد دیگر موضوعات بعدی اهمیتی نخواهد داشت.

امام جمعه موقت تهران اظهارداشت: حضور حضرت فاطمه(س) در صحنه های مختلف پیامهای ارزشمندی دارد و وقتی موضوع ولایت مطرح می شود دیگر نباید گفت اکثریت هست یا نیست حتی یک یا دو نفر مانند علی و فاطمه کافی است.

وی افزود: حضرت فاطمه به ما آموخته که تحت تاثیر جوسازی وجریانها نباید قرار گرفت واگر خدای ناکرده جو حاکم باطل بود که ما نمی توانیم در مسیر ناحق حرکت کنیم و بگوییم اکثریت بود.

نمی گذاریم دشمنان داخلی و خارجی ارزشهای اسلامی را زیر سوال ببرند

خاتمی بیان کرد: امروز جوانان ما گرفتار فضای مجازی و شبکه های بیگانه هستند و دشمن با موج سازی و جو سازی تلاش می کند تا مردم راه خود را گم کنند و در یک جنگ فرهنگی همه چیز را تحت تاثیر قرار داده اند که از جنگ تحمیلی بدتر است.

وی اضافه کرد:دراین شرایط برخی ازنیروهای داخلی هم که عقده معروف شدن دارندارزشهای اسلامی مانند استکبار ستیزی، وحدت، پای انقلاب ایستادن را زیر سوال می برند تا جوانان ما احساس غربت کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: خوشبختانه با حضور حماسی مردم در صحنه های مختلف مانند ۲۲ بهمن امروز دنیا باید بداند که موج حاکم بر کشور مبتنی بر دین و معنویت است و دین گرایی و حمایت از انقلاب در آن موج می زند.

وی گفت: رسانه های استکباری هر سال از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به عنوان هزاران نفر یاد می کردند اما امسال نتوانستند این حضور را نادیده بگیرند و گفتند میلیون ها نفر در حالی که باید می گفتند دهها میلیون نفر تا حق مطلب ادا می شد.

خاتمی اضافه کرد: پیام این حضور به جوانان ما این است که در عرصه صیانت از ارزشها باید بر صراط مستقیم بود و تزلزل به خود راه نداد.

مشروعیت نظام به ولایت است/ ولایت ستون فقرات نظام است

وی اظهارداشت:مشروعیت امروز نظام اسلامی وابسته به ولایت است وحتی ریاست جمهوری هم باتنفیذ رهبری، مشروعیت مجلس با تایید فقهای شورای نگهبان منصوب از سوی رهبری محقق می شود و با قاطعیت باید گفت که «ولایت فقیه» ستون فقرات نظام و اقتدار کشور منوط به این رکن است.

امام جمعه موقت تهران یادآورشد: مردم با ولایت با صداقت برخورد می کنند و امیدواریم مسئولان نیز در همه عرصه ها با صداقت با این موضوع برخورد کنند و حامی واقعی ولایت باشند.

رئیس جمهوری ولایت مدار و کارآمد انتخاب کنیم

خاتمی در ادامه به انتخابات اینده هم اشاره کرد و گفت: هر رایی که به صندوق انداخته می شود در واقع رای به نظام است لذا فارغ از هرگونه سلیقه و جناح و حزب همه هدف ما حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مردم باید رئیس جمهوری را برگزینند که در طراز نظام اسلامی باشد و ولایت مداری را در عمل نشان داده باشد.

وی گفت: باید کسی را انتخاب کنیم که قدرت اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی، رفع بیکاری جوانان و معیشت مردم را داشته باشد.

خاتمی اضافه کرد: مردم باید به کسی رای دهند که در حل مشکلات کارآمد باشد و گفتمانش همان گفتمان ولایت باشد و حرف رهبری را بزند.

وی اظهارداشت:در تمدید تحریم ۱۰ ساله خوشبختانه مسئولان با رهنمود رهبری همصدا شدند و دشمن را محکوم و با وحدت رویه بدخواهان را زمین گیر کردند که این رویه باید تداوم یابد.