سید پیروز موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جزیره خارگ به دلیل تمرکز شرکت‌های عظیم نفتی و پتروشیمی از آسیب‌پذیری مختلفی و خاص برخوردار است که دفتر فرماندهی پدافند غیرعامل در جزیره خارگ با تشکیل کارگروهی مختلف در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی در حال بررسی و بروز رسانی ریسک‌های موجود در جزیره مهم و حیاتی خارگ است.

وی افزود: مراحل شناسایی ریسک‌ها در مناطق حساس و صنعتی در جزیره توسط ادارات اچ‌اس‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های مستقر در جزیره خارگ شناسایی شده و یک طرح جامع به‌زودی تدوین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به مهم بودن نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در صنایع دست به‌ویژه تولید و صادرات مواد و میعانات گازی و نفتی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حال شناسایی نقاط ضعف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در زیرساخت‌های حیاتی جزیره خارگ هستیم که طرح به‌زودی اجرایی و بهره‌برداری خواهد شد.

موسوی یادآورد شد: از زمان راه‌اندازی فرماندهی پدافند غیرعامل در جزیره خارگ فاز مطالعاتی این پروژه عظیم آغاز شده است و در برخی از موضوعات مهم و حیاتی به دلیل حساسیت‌های موجود بررسی‌های دقیق و جامعی صورت گرفته است و امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد فاز اجرایی اقدامات شویم.