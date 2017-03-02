سید پیروز موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جزیره خارگ به دلیل تمرکز شرکتهای عظیم نفتی و پتروشیمی از آسیبپذیری مختلفی و خاص برخوردار است که دفتر فرماندهی پدافند غیرعامل در جزیره خارگ با تشکیل کارگروهی مختلف در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی در حال بررسی و بروز رسانی ریسکهای موجود در جزیره مهم و حیاتی خارگ است.
وی افزود: مراحل شناسایی ریسکها در مناطق حساس و صنعتی در جزیره توسط ادارات اچاسای شرکتها و سازمانهای مستقر در جزیره خارگ شناسایی شده و یک طرح جامع بهزودی تدوین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با اشاره به مهم بودن نیازهای سختافزاری و نرمافزاری در صنایع دست بهویژه تولید و صادرات مواد و میعانات گازی و نفتی اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته در حال شناسایی نقاط ضعف نرمافزاری و سختافزاری در زیرساختهای حیاتی جزیره خارگ هستیم که طرح بهزودی اجرایی و بهرهبرداری خواهد شد.
موسوی یادآورد شد: از زمان راهاندازی فرماندهی پدافند غیرعامل در جزیره خارگ فاز مطالعاتی این پروژه عظیم آغاز شده است و در برخی از موضوعات مهم و حیاتی به دلیل حساسیتهای موجود بررسیهای دقیق و جامعی صورت گرفته است و امیدواریم در ماههای آتی شاهد فاز اجرایی اقدامات شویم.
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