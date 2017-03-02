راه و رسم شهدای گمنام در جامعه ترویج یابد

حجتالاسلام نورالله ولی نژاد در حاشیه مراسم تشیع شهدای گمنام در شهر گرگان به خبرنگار مهر گفت: شهدای گمنام در کشور ما بلندآوازه هستند.
وی بابیان اینکه شهدای گمنام، خوشنام هستند، تصریح کرد: گمنام افرادی هستند که بدون هدف زندگی میکنند و بیهدف گام برمیدارند اما شهدایی که هدفمند در زندگی خود گام برداشتند همیشه خوشنام خواهند بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: شاید جسم برخی از شهدا همچنان پیدا نشده باشد که این مسئله مهم نبوده چراکه آنچه مهم است راه و رسم این شهدا بوده که باید حفظ شود و از خاطرهها پاک نشود.
حجتالاسلام ولی نژاد افزود: شهدای ما قدم درراه الهی گذاشتند و از فرمان فردی اطاعت کردند که راه و روش الهی و خدایی را برگزیده بود.
وی بابیان اینکه جسم روزی میپوسد، اما اندیشه و راه و رسم از بین نمیرود، تصریح کرد: شهدای گمنام برای بازماندگان راه و رسم چگونه خوب زیستن را به یادگار گذاشتند و ما باید راه و رسم شهدای گمنام را در جامعه ترویج دهیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: مردم ما در پیشگاه شهدا سربلند هستند چراکه با شرکت در مراسم تشیع پیکر شهدا این پیام را به شهدا میدهند که آسوده بخوابید چون ما از رهبر نظام اطاعت و از آن راهی که شما برایش به شهادت رسیدید حمایت میکنیم.
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