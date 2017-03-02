مردم کشورمان امروز دغدغه ای برای هزینه های درمان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر امروز در افتتاح طرح های درمانی شهرستان دهلران اظهار داشت: خوشبختانه با اجرایی شدن طرح نظام سلامت شاهد توسعه خدمات و امکانات درمانی در مناطق دورافتاده هم هستیم.

وی بیان داشت: این طرح عظیم امروز باعث شده علاوه بر توسعه امکانات درمانی، مردم هم بابت هزینه های درمان دغدغه ای نداشته باشند و رضایت عمومی از این طرح در کشور باعث افتخار مجموعه وزارت بهداشت است.

هاشمی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در دولت و وزارت بهداشت برای توسعه طرح نظام سلامت، افزود: این طرح با همکاری مردم و مسئولان به خوبی در حال اجرا شدن است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در بازدیدی که امروز از مراکز درمانی شهرهای مختلف استان ایلام داشتیم خوشبختانه شاهد امکانات و خدمات خوب درمانی بودیم، گفت: سطح خدمات و امکانات درمانی استان مطلوب بوده ولی تلاش می کنیم امکانات درمانی و بهداشتی در استان توسعه بخشیده شود.

سه طرح درمانی در بیمارستان شهدای دهلران با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید، این سه طرح شامل مراکز سی تی اسکن، رادیولوژی و زایشگاه است که ظهر امروز با حضور قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، مسئولان استانی و شهرستانی در بیمارستان شهدای دهلران به بهره برداری رسید.

طبق گفت مسئولان برای این طرح ها بیش از چهار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

قرار است در سفر وزیر به شهرستان دهلران چند عمل جراحی چشم به صورت رایگان توسط قاضی هاشمی انجام شود.

امروز مرکز سی تی اسکن و مرکز تسهیلات زایمان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.

صبح امروز نیز مرکز جامع سلامت روستایی بخش سیوان شهرستان ایلام با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت افتتاح شد.

همزمان با سفر سید حسن قاضی زاده هاشمی به استان ایلام، زایشگاه شهرستان دره شهر با ظرفیت همزمان سه زایمان با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ میلیون ریال در محل بیمارستان ولیعصر(عج) افتتاح شد.

وزیر بهداشت عصر دیروز به منظور افتتاح چند طرح درمانی وارد استان ایلام شده است، مرکز تحقیقات و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مرکز ام آر آی و آی سی یو بیمارستان امام خمینی و کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی فجر انقلاب با اعتبار بیش از ۱۸ میلیارد تومان از طرحهایی بود که با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

مرکز ام آر آی بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام در زمینی با زیربنای ۲۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال از محل درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ساخته و تجهیز شده است.