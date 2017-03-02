همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری سایر نهادها همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران را در روزه های ۱۵ و ۱۶ اسفند از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷ در محل این دانشکده واقع در خیابان شریعتی تقاطع اتوبان همت خیابان گل نبی برگزار می کند.

در این نشست که با حضور اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی برگزار می شود. زمینه ها، رویکردها، تحولات تاریخی، روندهای پیش رو، تحلیل و ارزیابی سیاست ها و چالش های نهادی بررسی می شود. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه این همایش یا با شماره ۲۶۴۰۲۶۳۰-۰۲۱ تماس بگیرند.