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۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

۱۶هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در چهارمحال و بختیاری کشف شد

۱۶هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد- رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: در سالجاری ۱۶ هزار و ۲۸۸ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در چهارمحال و بختیاری کشف و معدوم شد.

مجید فدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای بسیج سلامت نوروزی، اظهار داشت: نمونه برداری از مواد غذایی استان در سال ۹۴-۹۵ به صورت سنتی انجام شده است که تعداد ۸۰۶ مورد انجام که ۱۱۹ مورد از نمونه برداری نامطلوب و به صورت صنعتی ۱۵۳ مورد صورت گرفت که ۱۴ مورد آن نامطلوب گزارش شد.

وی در ادامه گفت: در سالجاری ۱۶ هزار و ۲۸۸ کیلو گرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد و همچنین ۷۶۷ مورد از آب آشامیدنی نمونه برداری شد که ۱۷ مورد آن نامطلوب اعلام شده است.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سالجاری هفت هزار و ۲۳۵ مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی در این استان انجام شده است که ۱۴۶ مورد نامطلوب بوده است.

فدایی در ادامه افزود: در سال گذشته با ۲۸۹ دستفروش و دوره گرد برخورد شد.

کد مطلب 3921647

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