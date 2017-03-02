۱۶هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در چهارمحال و بختیاری کشف شد

مجید فدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای بسیج سلامت نوروزی، اظهار داشت: نمونه برداری از مواد غذایی استان در سال ۹۴-۹۵ به صورت سنتی انجام شده است که تعداد ۸۰۶ مورد انجام که ۱۱۹ مورد از نمونه برداری نامطلوب و به صورت صنعتی ۱۵۳ مورد صورت گرفت که ۱۴ مورد آن نامطلوب گزارش شد.

وی در ادامه گفت: در سالجاری ۱۶ هزار و ۲۸۸ کیلو گرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد و همچنین ۷۶۷ مورد از آب آشامیدنی نمونه برداری شد که ۱۷ مورد آن نامطلوب اعلام شده است.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سالجاری هفت هزار و ۲۳۵ مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی در این استان انجام شده است که ۱۴۶ مورد نامطلوب بوده است.

فدایی در ادامه افزود: در سال گذشته با ۲۸۹ دستفروش و دوره گرد برخورد شد.