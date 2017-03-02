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۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

رئیس کانون مداحان شهرستان اسدآباد:

مداحی عرصه اشاعه معارف اهل بیت(ع) در جامعه است

مداحی عرصه اشاعه معارف اهل بیت(ع) در جامعه است

اسدآباد - رئیس کانون مداحان شهرستان اسدآباد گفت: مداحی عرصه اشاعه معارف اهل بیت (ع) در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالبی ظهر پنج شنبه در دیدار جمعی از مداحان شهرستان اسدآباد ترویج معارف اهل بیت(ع) در جامعه را یکی از وظایف مداحان در جامعه دانست.

وی گفت: مداحان اهل بیت(ع) باید فضلیت و مظلومیت های ائمه معصومین(ع) را برای مردم بازگو کنند.

وی با بیان اینکه مداحی هنری ارزشمند در راستای ترویج سیره اهل بیت(ع) در جامعه است، افزود: این هنر ارزشمند در طول تاریخ همواره عامل تقویت دین و ترویج سیره ائمه اطهار(ع) در جامعه بوده است.

طالبی با اشاره به اینکه مداحان نباید در برنامه های خود این هدف را دنبال کنند که با بیان خود اشک را در چشمان مخاطب جاری کنند، بیان داشت: هنر یک مداح باید این باشد که مظلومیت و فضیلت های ائمه اطهار(ع) را با زبان مدح و بیان شیوا برای مردم بیان کنند.

وی با بیان اینکه مداحان با هنری که دارند دل های انسان ها را متوجه اهل بیت(ع) می‌کنند، افزود: مداحی از هنرهایی است که به واسطه آن سیره و معارف اهل بیت(ع) در جامعه گسترش یافته است.

کد مطلب 3921653

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